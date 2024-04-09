“سجل هُنـــــا حالا وحصل 300 دينار“ رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس social.gov.tn والشروط المطلوبة وزارة الشؤون الاجتماعية

قامت الحكومة التونسية بإطلاق منحة 300 دينار والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل على المنحة.

منحة 300 دينار

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط التسجيل في منحة 300 دينار والذي يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس. قم بالنقر على زر إنشاء حساب جديد وقم بإدخال البيانات المطلوبة. من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خيار منحة 300 دينار. يرجى ملء النموذج بالبيانات المطلوبة. يجب إرسال جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في المنحة. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعة البيانات من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على منحة 300 دينار والتي تتمثل في: