“ما بيصير يا أطفال” دلعيهم وعلميهم واشترى دماغك ونزلي تردد قناة كراميش الجديد 2024 Karamesh

عقب تنزيل تردد قناة كراميش الجديد والذي يمهد الطريق للوصول الى أعلى جودة من محتوى واحدة من أفضل القنوات الموجهة للأطفال، لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مصمم خصيصًا لهم، تعتبر القناة فرصة ذهبية للعائلات لدلال أطفالهم بمحتوى يحبونه ويستفيدون منه في نفس الوقت، كما تشتهر قناة كراميش بتقديم مجموعة واسعة من الأغاني الممتعة والتعليمية التي تستهدف الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والروضة، تحتوي الأغاني على كلمات سهلة وملحنة بشكل مبتكر لجعلها ممتعة وسهلة التذكر للأطفال. تتنوع مواضيع الأغاني بين الألوان، الأرقام، الحروف، الحيوانات، الطبيعة، وغيرها، وتهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية والحسية والاجتماعية لدى الأطفال، والآن هيا نتعرف على كيفية تنزيل تردد قناة كراميش الجديد.

كيفية تنزيل تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات

بفضل توفرها على النايل سات والعرب سات بجودة عالية HD، يمكن للعائلات الاستمتاع بمشاهدة القناة بعد تنزيل تردد قناة كراميش الجديد بسهولة ووضوح على تلفزيوناتهم المنزلية.

تردد قناة كراميش على النايل سات هو 11430، مع معدل استقطاب رأسي (V) ومعدل ترميز 27500.

وتردد قناة كراميش على العرب سات هو 11390، مع استقطاب عمودي (V) ومعدل ترميز 27500.

هذا وتوفر كراميش مجموعة واسعة من الأغاني والبرامج المصممة خصيصًا للأطفال، وتهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي آمن يتضمن القيم الإيجابية والتعليمية، كما تتميز بجودة عالية في البث وصوت واضح، وتقدم برامج متنوعة على شكل أغاني. ومن الجدير بالذكر أن القناة تبث مجانًا وبدون إعلانات، وتعمل على تنمية المهارات الأخلاقية والقيمية لدى الأطفال.

لضبط جهاز الرسيفر الخاص بك لاستقبال قناة كراميش، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب الضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد الخاص بك. انتقل إلى خيار “الإعدادات” (Settings) أو “التركيب” (Installation) من القائمة الرئيسية. بحث عن خيار “الإعداد اليدوي” (Manual Setup) أو “إضافة تردد جديد” (Add New Frequency) داخل الإعدادات. قم بإدخال بيانات التردد الخاصة بقناة كراميش (التردد، ومعدل الاستقطاب، ومعدل الترميز) واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. انقر على “بحث” (Search) ليبدأ الجهاز في البحث عن القناة. انتظر حتى يتم العثور على قناة كراميش وحفظها ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال. تأكد من حفظ كافة التغييرات التي أجريتها.

بعد ضبط جهاز الرسيفر بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش والاستمتاع بمحتواها من الأغاني والبرامج المخصصة للأطفال.