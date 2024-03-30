“هتقبض كام بعد الزيادة !!“ موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر بالزيادة الجديدة mf.gov.dz

قامت الحكومة في الجزائر بإطلاق راتب التقاعد وهو مبلغ شهري يتم منحه للأشخاص المتقاعدين عن العمل داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل، ووفقا لما صرحت عنه بعض المصادر أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين وذلك من أجل مواجهة غلاء الأسعار، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص راتب التقاعد.

رواتب المتقاعدين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة راتب التقاعد داخل الدولة وذلك بنسبة تصل حتى 5٪ وذلك يعد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمتقاعدين من أجل توفير حياة أفضل لهم، كما أوضحت الجهات المعنية أنه سوف يتم صرف الراتب بالزيادة المقرر في الأيام القليلة القادمة في شهر مايو المقبل.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

يجب العلم أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين وتصل قيمة تلك الزيادة حتى 100 ألف دينار، ولكن تلك الزيادة لم تشهد الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى المليون دينار وسوف تكون كالتالي:

الأشخاص الذين رواتبهم أقل من أو تساوي 20 ألف دينار سوف يتم زيادتها بنسبة 5٪.

المتقاعدين الذين رواتبهم تتعدى 20 ألف دينار وتصل حتى 50 ألف دينار سوف يتم زيادتها بنسبة 4٪.

بينما الأشخاص الذين رواتبهم تتعدى 50 ألف دينار سوف تكون الزيادة المقررة هي 3٪.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام راتب التقاعد وهي: