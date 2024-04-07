“اطلبها حالا من هُنـــــا eccp.poste.dz“ كيفية طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 وشروط الطلب

قامت مؤسسة البريد بإطلاق البطاقة الذهبية وهي عبارة عن بطاقة تقوم باستخدامها في جميع المعاملات المالية ومختلف عمليات البيع والشراء، كما أنه يمكنك استخدامه عند تسديد الرسوم المختلفة، ويجب العلم أن البطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية والتي تجعلك تقوم بإنشاء رقم سري وذلك يساعدك في الحفاظ على الأموال الخاصة بك، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط طلب البطاقة الذهبية.

طلب البطاقة الذهبية

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على البطاقة الذهبية والتي تكون كالتالي:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبريد الجزائري. من القائمة الموضحة قم بالدخول على خانة طلب البطاقة الذهبية. يتطلب منك تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. ثم قم بالدخول على خيار خدمات البطاقة الذهبية وقم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة. يرجى تحديد إذا كنت تريد البطاقة عادية أم بريميوم. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب.

شروط طلب البطاقة الذهبية

قامت هيئة البريد بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على البطاقة الذهبية وهي: