“بتليفونك القديم“ تطبيقات تساعدك في مراقبة منزلك وبدون كاميرا.. نزلها حالا

أصبحت عملية السرقة منتشرة في الوقت الحالي لذلك أصبح الجميع يبحث عن طرق غير مكلفة تساعد في حماية المنازل من عمليات السرقة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من التطبيقات التي يمكن تحميلها بواسطة هاتفك القديم وتعمل على مراقبة المنزل.

تطبيقات تراقب منزلك

يوجد العديد من التطبيقات التي يمكنك من خلالها مراقبة منزلك بمجرد تحميلها على الهاتف المحمول الخاص بك ومن أبرزها:

برنامج WardenCam

وهو واحد من التطبيقات الفعالة التي تساعدك في مراقبة منزلك دون الحاجة إلى شراء كاميرا مراقبة، ويمكنك الحصول على التطبيق من خلال تحميله من متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد، بينما يكون آب ستور في أجهزة الآيفون، ثم قم بالإشتراك في خدمة مراقبة المنزل من داخل التطبيق.

برنامج IP Webcam

بمجرد تحميل ذلك التطبيق على الهاتف الخاص بك يقوم بجعل الهاتف كاميرا مراقبة حيث أنه يمكنك من خلال التطبيق مشاهدة المنزل فيديو بث مباشر، ولكن من أبرز العيوب التي تواجه التطبيق أنه يقوم بعرض الكثير من الإعلانات.

برنامج AtHome Camera

يجب العلم أنه من أبرز التطبيقات التي يمكنك استخدامها في مراقبة المنزل، كما أنه يمكنك الحصول على البرنامج من خلال متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد وآب ستور على أجهزة الآيفون، كما يمكنك تحميله أيضا من خلال جهاز الحاسب الآلي، ومن أكثر ما يميز ذلك البرنامج أنه يتم تحميله واستخدامه بشكل مجاني تماما ولا يحتاج إلى رسوم.