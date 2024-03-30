“قبل عيد الفطر؟” تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مع الزيادة 25 % – شوف حسابك

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، والذي يعد هو الشهر الثاني الذي تضاف إليه الزيادة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية إلى الرواتب والتي ستستمر لمدة عام كامل، وذلك مع اقتراب الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك، ولهذا فقد يظن البعض أنه سيتم تقديم أيام الصرف لتكون قبل العيد، وما يحسم هذا الجدل هو القرار الأخير للجهات المعنية، وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال لذا؛ لمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

قامت وزارة المالية بتوضيح موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لإنهاء الجدل القائم، ولذا فقد قررت الوزارة انه سوف يبدأ من يوم 21 أبريل المقابل ليوم الأحد، ليستمر حتى يوم 25 الموافق الخميس من نفس الشهر، وبهذا يكون قد استمر الصرف لمدة 5 أيام، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وأما عن المتأخرات من مستحقات الموظفين فقد تقرر صرفها في قبل إجازة العيد، وهو سيكون في الأيام 4 و7 و8 من شهر أبريل أيضاً.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

حرصت الوزارة على منع ازدحام العاملين أثناء عملية صرف الرواتب في حالة أن كان هناك أماكن قليلة لذلك ولذا؛ وفرت عدة أماكن مختلفة يمكن من إحداها استلام المرتب، ويعد أبرز تلك الأماكن ما يلي: