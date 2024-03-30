لا تُفوّت فرصة أداء العمر.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز 1445 عبر منصة التأشيرات.. لا مزيد من الانتظار

بالتأكيد، هناك خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز1445، حيث يشعر العديد من المسلمين بالاهتمام بمعرفة كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمرة، خصوصًا مع اقتراب العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث يقوم المسلمون بأداء فريضة العمرة، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توفير منصة للتأشيرات تقدم خدماتها للمعتمرين، ويمكن من خلالها الاستعلام عن صدور التأشيرة.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجوا

إليكم سلسلة من خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الجواز، حيث جاء على النحو التالي.

اولاً، قم بالدخول إلى رابط المنصة الرسمي لتأشيرات العمرة .

. ثانياً، اختر نوع الاستعلام المطلوب، الذي يتمثل في رقم طلب التأشيرة.

ثالثاً، اكتب رقم طلب الإنجاز الخاص بك.

رابعاً، اكتب رقم جواز السفر الخاص بك.

خامساً، أدخل رمز التحقق المطلوب وانقر على زر الاستعلام.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن بسهولة من الاستعلام عن تأشيرة العمرة الخاصة بك عبر المنصة الإلكترونية.

ما هي ضوابط وصول المعتمرين القادمين من خارج المملكة

في سياق ذات صلة، أكدت وزارة الحج والعمرة عدم وجود مطارات محددة لوصول المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، حيث يُسمح للمعتمرين بالدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة، وتُبين الوزارة أن مدة إقامة أصحاب تأشيرات العمرة تبلغ 90 يومًا، مع إتاحة حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة الإقامة، وتُوضح الوزارة أيضًا أنه يُمكن للمعتمر اختيار برنامج العمرة وتقديم طلبات إصدار التأشيرات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتشدد الوزارة على ضرورة الحصول على تصريح من تطبيق “اعتمرنا” لأداء العمرة، بالإضافة إلى تسجيل في التطبيق وإصدار تصاريح العمرة، مع وجود تأشيرة صالحة لدخول المملكة العربية السعودية.