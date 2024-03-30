بشرى سارة لمستفيدي الدفعة القادمة.. خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 77 لشهر أبريل 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 77، برنامج حساب مواطن يُقدم الدعم لعدد كبير من الأسر في المملكة العربية السعودية، الذين يحتاجون إلى المساعدة، حيث يُقدم لهم الدعم بشكل شهري ومستمر، وبناءً على ذلك، بدأ العديد من المستفيدين من البرنامج بالبحث عن خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة 77، ولتسهيل هذه العملية، وفر البرنامج لهم رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج والشروط المطلوبة للتسجيل، والتي سنوضحها لكم بالتفصيل في الفقرات التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 77

تم الإعلان عن نتائج أهلية حساب مواطن الدفعة 77 لشهر أبريل، حيث يُمكن الاستعلام عنها إلكترونيًا بخطوات سهلة وبسيطة، تتمثل في ما يلي:

يجب الانتقال إلى الرابط الرسمي لحساب مواطن. ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف. ثم انقر على الرمز المرئي وأدخله بشكل صحيح. ثم أدخل رقم الهوية. اضغط على “الاستعلام عن نتائج أهلية حساب مواطن”، ثم حدد الدفعة. ستظهر لك النتائج، سواء كانت قبولًا أو رفضًا.

شروط التسجيل في حساب مواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عدة شروط يجب توافرها للأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم من حساب مواطن، وتشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على جنسية المملكة العربية السعودية، وهو أحد أهم شروط القبول في برنامج حساب مواطن.

يجب أن يقيم المتقدم داخل أراضي المملكة بشكل دائم.

يجب أن لا يكون المتقدم متواجدًا في السجون أو أماكن الرعاية.

يجب أن يكون المتقدم من الأسر ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجًا في المملكة، أو يمكن أن يكون من بين الأرامل أو المطلقات.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 عامًا.

يجب عدم تجاوز الحد المانع للحساب الشهري للمتقدم.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول أو أملاك ذات قيمة عالية.

يجب الإشارة إلى أن صرف حساب مواطن للدفعة 77 في شهر أبريل 2024 سيكون في 9 أبريل بدلاً من 10 أبريل، نظرًا لتزامنه مع يوم الجمعة، والذي هو عطلة واجازة لجميع قطاعات الدولة، ويأتي مع إجازة عيد الفطر المبارك، لذلك يتسنى للجميع الصرف في 9 أبريل.