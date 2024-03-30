رسمياً الحكومة تعلن.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك وعدد أيام العطلات للموظفين والطلاب.. أعرف هتقعد من الشغل امتى

إذا كنت تريد معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك تابع السطور المقبلة حيث مع اقترابنا من النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، بدأ المواطنون يتساءلون عن موعد عيد الفطر لعام 2024 في مصر من الناحية الفلكية، بهدف معرفة عدد أيام إجازة عيد الفطر للموظفين في القطاع العام والخاص، وكذلك للطلاب.

موعد ليلة الشك عيد الفطر 2024

تجري دار الإفتاء المصرية استطلاعًا لرؤية هلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024، الموافق 29 رمضان (ليلة الشك)، في حال ثبوت رؤية الهلال، ينتهي شهر رمضان يوم الاثنين، ويصبح موعد عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا لم يثبت الهلال، فسيستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، وسيكون موعد عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، سابقًا، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لمرصد حلوان الفلكي تقديراته لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، حيث توقع أن يستمر شهر رمضان 2024 لمدة 30 يومًا، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

تحددت أجندة العطلات الرسمية في مصر موعد إجازة عيد الفطر 2024، حيث ستكون مدتها 3 أيام للقطاع العام والخاص، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، وتستمر حتى يوم الجمعة 12 إبريل المقبل، ثالث أيام عيد الفطر، ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل إجازة يوم الجمعة (التي توافق ثالث أيام عيد الفطر) إلى يوم الأحد، أو تبكيرها إلى يوم الثلاثاء، وذلك مشابهة للإجازات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك، من المتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية تتضمن إجازة عيد الفطر (يومين عطلة أسبوعية + 3 أيام عيد)، وفقًا للجدول التالي: