فرحة عارمة في جميع البيوت المصرية .. إنخفاض اسعار شاي العروسة في مصر.. أخيراً بعد طول الانتظار

كشف تجار اليوم عن تراجع اسعار شاي العروسة في مصر للمرة الأولى، ويأتي هذا في إطار تنفيذ مبادرة حكومية تهدف إلى خفض أسعار السلع الغذائية والمستهلكات، وأفاد التجار بأن سعر شاي العروسة انخفض بمقدار 20 جنيهًا للكيلو، حيث بلغ سعره اليوم الأربعاء نحو 205 جنيهات بدلاً من 225 جنيهًا، وأشار التجار إلى أن هذا التراجع يعتبر الأول من نوعه لسعر شاي العروسة، وذلك بفضل مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، أن أسعار السلع ستبدأ في الانخفاض اعتباراً من اليوم الأربعاء، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة.

خفض أسعار السلع الغذائية

أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة خفض أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك من خلال توجيهاته إلى كافة الشركات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لإخراج كافة البضائع من الجمارك.

اسعار شاي العروسة في مصر بعد الإنخفاض

في يوم 24 يناير من العام 2024، اتخذت شركة شاي العروسة، التي تحكم السوق بعد تراجع مبيعات منتجات المقاطعة، قرارًا برفع أسعار منتجاتها إلى مستوى قياسي، حيث زاد سعر الكيلو من 195 جنيهاً إلى 225 جنيهاً، وارتفع سعر الكرتونة التي تحتوي على 12 كيلو إلى 2700 جنيه، ولكن سرعان ما تراجعت الأسعار مرة أخرى، وفي يوم الاثنين، أعلنت الغرف التجارية عن آلية لخفض أسعار السلع، مهددة المخالفين بعقوبة الحبس في حال ثبتت تلاعبهم بالأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن رؤساء الاتحادات التجارية والصناعية وقادة الشركات الكبرى سيقومون بخفض أسعار السلع في مصر.