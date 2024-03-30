بشرى سارة للموظفين.. وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة.. استعدوا لصرف الرواتب

موعد صرف مرتبات شهر أبريل، مع اقتراب شهر أبريل وتزامنه مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن مواعيد صرف معاشات المرتبات، حيث يسعى الجميع إلى شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في هذه الفترة الحساسة، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة العديد من الأخبار حول تقديم مواعيد صرف المعاشات والمرتبات في شهر أبريل، ولذلك، يتطلع الجميع إلى معرفة الحقيقة وراء هذه الأنباء التي انتشرت بشكل واسع على الإنترنت، في الفقرات التالية، سنقدم تفاصيل حول مواعيد صرف مرتباتهم ومعاشاتهم في شهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

يبحث العديد من المواطنين عن المواعيد النهائية لصرف رواتب شهر أبريل 2024، حيث من المقرر أن تبدأ أيام الصرف لهذا الشهر في 21 أبريل 2024 وتستمر حتى 25 أبريل لعام 2024، أعلن شريف خيري، المسؤول عن الحسابات في الشؤون المالية، أنه سيتم صرف المرتبات بعد عيد الفطر وليس قبله، وأن الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية هي شائعات غير صحيحة، كما أعلن عن الزيادة الجديدة المستحقة في شهر أبريل، والتي ستكون حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

موظفو الدرجة الثالثة سيرتفع راتبهم بعد الزيادة إلى 6000 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة سيرتفع راتبهم إلى 7000 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

موظفو الدرجة الثالثة سيرتفع راتبهم إلى 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

موظفو الدرجة الثانية سيرتفع راتبهم إلى 8000 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

موظفو الدرجة الأولى سيرتفع راتبهم إلى 9200 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024

يمكن الآن الاستعلام عن قيمة معاشات شهر أبريل بسهولة ويسر عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية: