بعائد 30%.. فلوسك هتجيب أرباح شهرية تعيشك ملك.. شهادات البنك الأهلي المصري أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية 2024

شهادات البنك الأهلي المصري، شهادات الادخار تمثل إحدى صور الاستثمار الآمنة في مصر، حيث توفر ربحًا ثابتًا ومضمونًا لعملاء البنوك، وتطرح البنوك المصرية بين الحين والآخر شهادات ادخار بعوائد متنوعة، سواء كانت مرتفعة أم متوسطة، بعد قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، تم تعديل بعض عوائد شهادات الادخار في مصر، حيث أصبحت العائدات كالتالي.

شهادة البنك الأهلي المصري المتناقصة الـ30%

أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادة ادخار تتميز بعائد متناقص خلال فترة 3 سنوات، حيث يصل العائد إلى 30٪ في السنة الأولى، و25٪ في السنة الثانية، و20٪ في السنة الثالثة. كما يتم صرف العائد بشكل دوري كل سنة.

شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية المتناقصة 3 سنوات

قام البنك الأهلي المصري بتعديل عائد شهادات الادخار البلاتينية المتناقصة على مدار ثلاث سنوات، حيث يتم صرف العائد بشكل دوري شهري، يمكن للعملاء الاستفادة من شهادات الادخار البلاتينية المتناقصة لمدة 3 سنوات، مع الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار البلاتينية المتناقصة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصل العائد في السنة الأولى إلى 26٪، في السنة الثانية إلى 22٪، وفي السنة الثالثة إلى 18٪.

شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي 2024

تمتد مدة شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة تصل إلى 3 سنوات، حيث تتميز بأن لها عائدًا ثابتًا طوال فترة صلاحيتها، مع حساب العائد اعتبارًا من الشهر التالي لشهر الشراء، يتطلب شراء شهادة الادخار البلاتينية الحد الأدنى من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات، حيث يتم صرف العائد شهريًا بنسبة تصل إلى 21.5%.

شهادة ادخار أمان المصريين 2024

يتراوح الحد الأدنى لشراء شهادة “أمان المصريين” في البنك المصري إلى 500 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستثمار فيها 2500 جنيه يتمتع العملاء بفرصة الاستثمار في شهادة “أمان المصريين” لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 13٪، مع عدم إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار أي نوع من أنواع بطاقات الائتمان مستنداً إليها، يمكن للعميل استرداد قيمة شهادة “أمان المصريين” بالكامل في نهاية المدة، بما في ذلك القيمة الأسمية والعوائد المتبقية بعد الخصم من قيمة الأقساط، كما يتيح النظام للعميل استرداد الشهادة في أي وقت من تاريخ الشراء وفقاً لرغبته وبالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

شهادات بنك مصر 2024 (شهادة ادخار ابن مصر)

أطلق بنك مصر إصدارًا جديدًا لشهادة ادخار “ابن مصر”، حيث تم تعديل العائد ليصل إلى 30٪ مع دورية صرف العوائد المتغيرة، يتضمن الإصدار الجديد ثلاثة خيارات لدورية صرف العائد (سنويًا، ربع سنويًا، وشهريًا) لتلبية احتياجات العملاء.