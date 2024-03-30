yemenexam.com معرفة ارقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2024 ثالث ثانوي من وزارة التربية والتعليم

البحث عن ارقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2024 مستمر من كل طلاب الصف التاسع، حيث اقتراب موعد الامتحانات يخلق حالة من التوتر عند كل الطلبة، حيث تمثل شهادة الثانوية العامة مرحلة فاصلة في المسيرة العلمية لكل طالب، لأنها تحدد المجال الدراسي الذي يقدم عليه الطالب ومن ثم طبيعة العمل الملتحق به في المستقبل.

معرفة ارقام جلوس الثانوية العامة في اليمن 2024

وزارة التربية والتعليم تحدد ارقام جلوس الثانوية العامة في اليمن، وهو رقم جلوس خاص بكل طالب وهو ما يطلق عليه أحيانا رقم المقعد، وبدون هذا الرقم لا يمكن للطالب دخول الامتحانات، لذلك تم الإعلان عنها ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي عن طريق الإدارة العامة للاختبارات، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم امتحانات الثانوية العامة في وزارة التعليم اليمنية، ويتم الإطلاع على أرقام الجلوس من خلال تنفيذ الخطوات التالية.

الدخول على منصة الإدارة العامة للاختبارات .

اختر زر ” أرقام الجلوس”.

حدد الصف الذي ينتمي له الطالب” الصف الثالث الثانوي “.

اختر القسم التابع له علمي أو أدبي.

دون اسمك الرباعي.

في الخطوة الأخيرة اختر زر ” بحث”

عليك الانتظار حتى يوضح الموقع الرقم الخاص بك مع التأكد من صحة باقي البيانات وهي الاسم واسم المدرسة.

موقع الإدارة العامة للاختبارات باليمن

يستقبل موقع الإدارة العامة للاختبارات الآلاف من الزيارات يوميا حيث يود الطلاب الاستعلام عن ارقام الجلوس، الذي ينتج عنه ثقل في التحميل بعض الشيء لذلك ناشدت الوزارة الطلاب، بالصبر خاصة أنه يوجد وقت كافي قبل الامتحانات التي قرر لها البداية في 22 يوليو 2024، ويقدم أيضا الموقع كثير من الخدمات الأخرى منها معرفة درجات الإختبارات والاستعلام عن نتائج كل صفوف التعليم العراقي.