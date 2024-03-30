تكنولوجيا
” ريلمي تكتسح الأسواق بأحدث الهواتف” مواصفات هاتف Realme c67 5g الأحدث في فئته
تعمل شركة ريلمي من الحين للآخر على طرح أجدد وأحدث الهواتف وبالطبع قد قامت وبشكل رسمي بالإعلان عن مزايا ومواصفات هاتف Realme c67 5g وقد تميز ذلك الهاتف بأنه ذو تصميم مختلف بالمقارنة مع الهواتف الأخرى من نفس الفئة، فيتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا بداية من السعر الاقتصادي المناسب بالإضافة لشاشة كبيرة تتيح أفضل مشاهدة لمستخدميه ومن خلال موضوعنا اليوم سنقدم إليكم كافة مواصفات هاتف Realme c67 5g.
مواصفات هاتف Realme c67 5g
يضم الهاتف مجموعة من المواصفات المميزة مما جعله أفضل اختيار لمستخدميه ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم مواصفات هاتف Realme c67 5g:
|الوزن والأبعاد
|وزن 190 جرام وأبعاد 165.7x76x7.9 مم ومصنوع من البلاستيك.
|الشريحة
|يدعم الهاتف شريحتين اتصال 5 جي بالإضافة لكارت ميموري.
|شاشة
|شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل بالإضافة لجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 680 شمعة مع معدل تحديث 120 هيرتز.
|المعالج
|يدعم الهاتف معالج ميدياتك Dimensity 6100+ ثماني النواة، النواتين الأقوى متوفرين من نوع Cortex A76 مع تردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر أما بالنسبة للمعالج الرسومي فهو Mali-G57
|مساحة التخزين
|يحتوي الهاتف على مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام، الرامات متوفرة من نوع LPDDR4X.
|الكاميرا
|كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps، أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة لرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم فلاش ليد.
|نظام التشغيل
|Android 13 بواجهة Realme UI 4.0