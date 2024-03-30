تكنولوجيا

” ريلمي تكتسح الأسواق بأحدث الهواتف” مواصفات هاتف Realme c67 5g الأحدث في فئته

صورة ندى محمد ندى محمدمنذ 19 دقيقة
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Realme c67 5g
Realme c67 5g

تعمل شركة ريلمي من الحين للآخر على طرح أجدد وأحدث الهواتف وبالطبع قد قامت وبشكل رسمي بالإعلان عن مزايا ومواصفات هاتف Realme c67 5g وقد تميز ذلك الهاتف بأنه ذو تصميم مختلف بالمقارنة مع الهواتف الأخرى من نفس الفئة، فيتمتع ذلك الهاتف بالكثير من المزايا بداية من السعر الاقتصادي المناسب بالإضافة لشاشة كبيرة تتيح أفضل مشاهدة لمستخدميه ومن خلال موضوعنا اليوم سنقدم إليكم كافة مواصفات هاتف Realme c67 5g.

مواصفات هاتف Realme c67 5g

يضم الهاتف مجموعة من المواصفات المميزة مما جعله أفضل اختيار لمستخدميه ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم مواصفات هاتف Realme c67 5g:

الوزن والأبعادوزن 190 جرام وأبعاد 165.7x76x7.9 مم ومصنوع من البلاستيك.
الشريحةيدعم الهاتف شريحتين اتصال 5 جي بالإضافة لكارت ميموري.
شاشةشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل بالإضافة لجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 680 شمعة مع معدل تحديث 120 هيرتز.
المعالجيدعم الهاتف معالج ميدياتك Dimensity 6100+ ثماني النواة، النواتين الأقوى متوفرين من نوع Cortex A76 مع تردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر أما بالنسبة للمعالج الرسومي فهو Mali-G57
مساحة التخزينيحتوي الهاتف على مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام، الرامات متوفرة من نوع LPDDR4X.
الكاميراكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps، أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة لرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم فلاش ليد.
نظام التشغيل Android 13 بواجهة Realme UI 4.0

 

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صورة ندى محمد ندى محمدمنذ 19 دقيقة
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