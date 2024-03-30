أفضل أدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان 1445.. والدعاء المسحب في ليلة القدر

كل عام وانتم بخير حيث تبدأ الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اليوم السبت 30 مارس 2024، ويستعد جميع المسلمون في كافة بقاع العالم لاستقبال تلك الأيام المباركة، والعمل الى كثرة العبادات والطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يقوم المسلمون بالإكثار من الصلاة والزكاة والاعتكاف في المساجد وفعل الخيرات في هذه الأيام.

تعرف على ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان 2024

أوضحت دار الإفتاء المصرية بأن العشر الأواخر من رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس 2024، هذا ونعرض لكم مواعيد الليالي الوترية وعددها خمس ليالي في العشر الأواخر وهي.

ليلة 21 رمضان والتي تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس وتستمر حتى فجر يوم الأحد 31 مارس

ليلة 23 رمضان والتي تبدأ من مغرب يوم الإثنين 1 إبريل وتستمر حتى فجر يوم الثلاثاء 2 أبريل

ليلة 25 رمضان تبدأ فور أذان مغرب يوم الأربعاء 3 أبريل وتنتهي فجر يوم الخميس 4 أبريل

ليلة 27 رمضان التي تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 إبريل وحتى فجر يوم السبت 6 أبريل

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 أبريل وتستمر حتى فجر يوم الاثنين 8 أبريل

الدعاء المستجاب في العشر الاواخر من رمضان 2024

تعد العشر الاواخر من شهر رمضان أيام مباركة ومن أفضل الأيام وفيها أفضل الأعمال، ولها فضل عظيم لمن اغتنمها وفيها يكون ليلة القدر وهي واحدة من اعظم الليالي على الاطلاق، حيث ورد عن الرسول صلي الله علية وسلم عنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا، قَالَتْ: كانَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمضَانَ، ويَقُول: “تحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ”.

والآن نتشرف بتقديم مجموعة من الادعية المستحب الدعاء بها في العشر الأواخر من رمضان:-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اللَّهمَّ اهدِني فيمن هديت، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقنا شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يقضى عليْكَ، وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، ولا يعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

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ادعية العشر الاواخر من رمضان

اللهم كما بلغتنا شهر رمضان المبارك بلغنا ليلة القدر وارزقنا فضلها.

اللهم يا الله ارزقني فضل ليلة القدر وفضل قيام ليلة القدر، اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر، اللهم اغفر لي ذنبي وتجاوز عن سيئاتي وارزقني من خير الدنيا ونعيم الآخرة.

ربي إني أسألك الحسنى وزيادة، اللهم اجمعني وأحبتي في الدنيا على طاعتك، وفى الآخرة بجنات الفردوس الأعلى.

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرأن في شهر رمضان المبارك، وأجعل القرآن الكريم شفيعاً لنا يوم القيامة.

رب اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم.

اللهم إني اسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احد من رسلك، أن تغفر لي ما مضى من الذنوب وما تقدم منها، وأسألك يالله ان ترزقني من فضلك ورحمتك.