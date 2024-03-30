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هتحمله بسهولة .. خطوات تنزيل تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp 2024 وأفضل مميزاته الإصدار الجديد
تطبيق واتساب جي بي (GB WhatsApp) يعتبر بديلاً مفضلاً للعديد من المستخدمين عن تطبيق واتساب العادي، نظرًا للإمكانات الإضافية التي يتمتع بها والتي تجعله أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى مستوى أعلى من الخصوصية بفضل الميزات الفريدة المتاحة فيه ومؤخرًا، تم إصدار جديد من واتساب جي بي، مما يجعل المستخدمين يبحثون عن طريقة لتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.
خطوات تنزيل تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp 2024
يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب جي بي (GB WhatsApp) تنزيل الإصدار الجديد بسهولة والاستمتاع بالمميزات الإضافية، فيما يلي طريقة تنزيل أحدث إصدار من واتساب جي بي:
- قم بفتح محرك البحث جوجل وابحث عن “WhatsApp GB”.
- اختر مصدرًا موثوقًا لتنزيل التطبيق.
- تأكد من أن الإصدار الذي ستقوم بتنزيله متوافق مع نظام تشغيل هاتفك.
- قبل تثبيت التطبيق، قم بتفعيل خيار “السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة” في إعدادات هاتفك ويمكن العثور على هذا الإعداد عادةً في قسم “الأمان” أو “الخصوصية”.
- بعد تنزيل ملف APK لواتساب جي بي، افتحه لبدء عملية التثبيت.
- يطلب منك الموافقة على بعض الأذونات والتراخيص واقرأها بعناية واستمر في عملية التثبيت.
- بعد الانتهاء من التثبيت، افتح التطبيق وأدخل رقم هاتفك في الحقل المخصص.
- ستستلم رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق، ثم أدخله في الحقل المخصص للتحقق من هويتك.
- واستكمل إنشاء حسابك بتحديد اسم المستخدم وتعيين صورة الملف الشخصي وابدأ استخدام التطبيق للدردشة والمراسلة.
أفضل ميزات GB WhatsApp
- يتميز إصدار GB WhatsApp الأحدث بعدد من المزايا والتحسينات وإليك بعضها:
- تحديث قاعدة WhatsApp إلى الإصدار 2.23.21.88.
- تحسينات الأداء بنسبة 100٪.
- إضافة قسم للقنوات والتحديثات.
- إضافة خيار تنزيل منفصل لكل محادثة.
- إمكانية العودة إلى الواجهة الرئيسية القديمة (من إضافات واتساب الذهبي والشاشة الرئيسية والشريط العلوي نمط الشريط العلوي ونمط واجهة المستخدم الرئيسية).
- إمكانية قراءة جميع رسائل الأرشيف المعدلة.
- تفعيل إضافة رقم ثانٍ من نفس النسخة.
- تفعيل مظهر الإعدادات الجديد.
- تفعيل إضافة إدخال بريدك الإلكتروني لرقم هاتفك.
- تفعيل خيار قبولك من قبل مدير المجموعة عند انضمام شخص جديد للمجموعة.
- نقل وضع الليل والنهار إلى قسم السمات.
- إصلاح أخطاء التطبيق في الدردشات والمجموعات والمجتمعات.
- وضع الشبح يسمح بإخفاء علامة الاختيار الثانية (علامة الاستلام) دون تأخير وصول الرسائل.
- إضافة جعل جميع الدردشات في قلب المحادثة وتعيينها كمقروءة عند تفعيل خيار قراءة الرسائل بعد الرد.
- العودة إلى الواجهة السابقة لتطبيق واتساب.
- إضافة ميزة حفظ رسائل الفيديو الجديدة.
- إضافة خيار إخفاء سهم الانتقال للرسالة الأولى وسهم الانتقال للرسالة الأخيرة.
- إضافة أيقونة بجانب الرسائل التي تم تعديلها.