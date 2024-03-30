هتحمله بسهولة .. خطوات تنزيل تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp 2024 وأفضل مميزاته الإصدار الجديد

تطبيق واتساب جي بي (GB WhatsApp) يعتبر بديلاً مفضلاً للعديد من المستخدمين عن تطبيق واتساب العادي، نظرًا للإمكانات الإضافية التي يتمتع بها والتي تجعله أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى مستوى أعلى من الخصوصية بفضل الميزات الفريدة المتاحة فيه ومؤخرًا، تم إصدار جديد من واتساب جي بي، مما يجعل المستخدمين يبحثون عن طريقة لتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب جي بي GB WhatsApp 2024

يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب جي بي (GB WhatsApp) تنزيل الإصدار الجديد بسهولة والاستمتاع بالمميزات الإضافية، فيما يلي طريقة تنزيل أحدث إصدار من واتساب جي بي:

قم بفتح محرك البحث جوجل وابحث عن “WhatsApp GB”.

اختر مصدرًا موثوقًا لتنزيل التطبيق.

تأكد من أن الإصدار الذي ستقوم بتنزيله متوافق مع نظام تشغيل هاتفك.

قبل تثبيت التطبيق، قم بتفعيل خيار “السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة” في إعدادات هاتفك ويمكن العثور على هذا الإعداد عادةً في قسم “الأمان” أو “الخصوصية”.

بعد تنزيل ملف APK لواتساب جي بي، افتحه لبدء عملية التثبيت.

يطلب منك الموافقة على بعض الأذونات والتراخيص واقرأها بعناية واستمر في عملية التثبيت.

بعد الانتهاء من التثبيت، افتح التطبيق وأدخل رقم هاتفك في الحقل المخصص.

ستستلم رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق، ثم أدخله في الحقل المخصص للتحقق من هويتك.

واستكمل إنشاء حسابك بتحديد اسم المستخدم وتعيين صورة الملف الشخصي وابدأ استخدام التطبيق للدردشة والمراسلة.

أفضل ميزات GB WhatsApp