بشرتك هتنور حضري أفضل مقشر طبيعي لتبييض وشد تجاعيد البشرة وإزالة التصبغات والكلف من أول يوم هتبقي بيضاء زي القشطة

الحصول على بشرة صحية ونضرة يعتبر هدفًا مهمًا للكثير من الأشخاص، ومن العوامل المهمة لتحقيق هذا الهدف هو التقشير الدوري للبشرة، ويعتبر التقشير عملية تساعد في إزالة الخلايا الميتة من البشرة وتحفيز تجدد خلايا الجلد الجديدة وهنا تأتي المقشرات الطبيعية إلى الصورة، حيث توفر وسيلة فعالة وآمنة لتنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب والخلايا الميتة، دون التسبب في أي ضرر للبشرة.

مقشر القهوة لتبيض البشرة

القهوة تعتبر مقشرًا طبيعيًا فعالًا لإزالة الخلايا الميتة وتفتيح البشرة وإليك طريقة تحضير مقشر القهوة:

المكونات:

نصف كوب من القهوة المطحونة

ربع كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلطي القهوة المطحونة وزيت الزيتون جيدًا حتى يتجانس الخليط. ضعي الخليط على جسمك الجاف، وقومي بتدليكه بحركات دائرية لمدة عدة دقائق، ويفضل التركيز على المناطق الجافة أو الخشنة من الجسم. اتركي الخليط على جسمك لمدة ٥ دقائق ليعمل على تنقية وتجديد البشرة. بعد ذلك، اغسلي الخليط من جسمك باستخدام الماء الفاتر. يمكنك استخدام مرطب للجسم بعد التقشير لترطيب البشرة. ينصح باستخدام هذا المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع، وتجنب استخدامه على البشرة الحساسة أو المتهيجة.

مقشر السكر لإزالة الخلايا الميتة

السكر البني والقهوة يعتبران مكونين طبيعيين فعالين في تقشير الجسم، حيث يحتويان على جزيئات خشنة تعمل على إزالة الخلايا الميتة وتحسين مظهر البشرة، وإليك طريقة تحضير مقشر السكر البني والقهوة:

المكونات:

كوب واحد من السكر البني

كوب واحد من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

طريقة التحضير: