اقرأ الان ادعية العشر الاواخر من رمضان مكتوبة 1445-2024 .. أفضل ما يقال في الليالي العشر الأخيرة المباركة

ادعية العشر الاواخر من رمضان 1445 من أكثر ما يتم ترديده في تلك الأيام حيث أنه مع انقضاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك 1445 يبادر المسلمون حول أنحاء العالم، باستقبال النصف الثاني من الشهر في الدعاء والأعمال الخيرية، حيث يعد الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله من عباده الضعفاء، لذلك يبحث الكثير عن أدعية ليلة القدر.

ادعية العشر الاواخر من رمضان مكتوبة

شهر رمضان من أفضل شهور العام عند كل مسلم لما فيها من خير وبركات ورحمات من الله سبحانه وتعالى تتنزل على المسلمين في كل بقاع الأرض، لذلك يحرص المسلمون على ترديد دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2024 وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكنك التقرب بها إلى الله، وإرسالها لأحبتك وأصدقائك

يا رب العالمين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اجعلنا ممن تغشاهم رحمتك في شهر رمضان.

اللهم إنك عفو كريم غفور رؤوف تحب العفو فاعف عنا.

ربنا اجعلنا من الفائزين في الشهر الكريم.

اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار.

أعنا يارب على قيام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا.

دعاء العشر الاواخر من رمضان pdf

يمكن تحميل الأدعية في شكل ملف بي دي اف عبر الذهاب إلى موقع البحث جوجل وتحميل المزيد من الأدعية، حيث أمر الله المسلمين بالدعاء له لأنه القادر على كل شئ إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا صعب عليه ولا مانع لقدرته التي خلقت السموات والأرض، ووعدهم باستجابة الدعاء وتحقيق رغباتهم، لذلك على كل مسلم الاحلى بآداب الدعاء إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى والتي تتمثل فيما يلي.