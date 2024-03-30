بدون إعلانات ومميزات تانية كتير .. تنزيل أحدث نسخة من اليوتيوب الذهبي على الهاتف

في ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية هائلة فأصبحت وسائل الإعلام بالنسبة لكثير من الأشخاص لا غنى عنها، يعد اليوتيوب أحد منصات الإعلام الاجتماعية التي تنال اعجاب الكثير من الناس، ومن الجدير بالذكر أن اليوتيوب منصة مجانية تتيح التمتع بمشاهدة الفيديوهات دون دفع أي رسوم، لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن إمكانية تنزيل يوتيوب الذهبي بدون إعلانات وهو مطلب شعبي للاستمتاع بالمشاهدة المستمرة دون انقطاع، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على خطوات التحميل، وأهم مزاياه

تنزيل يوتيوب الذهبي بدون اعلانات

في الآونة الأخيرة أصبح مشاهدة اليوتيوب من أكثر المهام التي يقوم بها كثير من الأشخاص فهو منصة اجتماعية ومجانية ويتمتع بمزايا عديدة، ولكن كان مطلب شعبي وجمهوري أن يكون هناك نسخة معدلة ومطورة بدون إعلانات للاستمتاع بالمشاهدة المستمرة بدون تقطيع، اليوتيوب الذهبي هو النسخة المطورة من اليوتيوب، وأهم ما يميز تطبيق يوتيوب الذهبي YouTube Plus Gold أنه يتم حظر الإعلانات المزعجة التي تظهر عند مشاهدة الفيديوهات، ولكي يتم تحميله عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لليوتيوب الذهبي والضغط على زر تحميل.

يتم الانتظار دقائق حتى يكتمل التثبيت.

عندما يتم ظهور واجهة اليوتيوب الذهبي يتم الضغط على تفعيل.

سوف تظهر لك عدة واجهات بنفس الشكل بعد الضغط على زر تفعيل.

بعد هذه الخطوات سيتم ظهور واجهة اليوتيوب الذهبي الأساسية وبذلك فقد تم التحميل.

مزايا منصة اليوتيوب الذهبي

يعد اليوتيوب الذهبي هي النسخة المعدلة و المطورة من تطبيق اليوتيوب الرسمي والذي يأتي بدون إعلانات وتلك احدى مزايا اليوتيوب الذهبي وهناك العديد من المواصفات والمزايا التي تمتع مستخدميه وتتمثل في الآتي: