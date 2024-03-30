لينك ارقام جلوس الثالث الثانوي في اليمن 2024 استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة عبر yemenexam.com

لينك ارقام جلوس الثالث الثانوي في اليمن 2024، يبحث كل طلاب الثانوية العامة لكل من القسم العلمي والأدبي عن رابط استخراج أرقام جلوسهم، تحديدا بعد قيام الإدارة العامة للاختبارات بتجهيز أرقام جلوس جميع الطلاب واعتمادها رسميا، ويهتم أيضا كل أولياء الأمور بطريقة استخراج رقم جلوس ابنائهم المسجلين في الصف الثالث للعام الدراسي الحالي 2023 2024.

لينك ارقام جلوس الثالث الثانوي في اليمن 2024

موقع ارقام جلوس الثالث الثانوي في اليمن بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم اليمنية من قبل الإدارة العامة للاختبارات أرقام جلوس الطلبة، أعلنت الإدارة أن عملية استخراج أرقام الجلوس سهلة للغاية، ولا تحتاج إلى مجهود كبير حيث يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارة بالطريقة التالية.

التوجه إلى الإدارة العامة للاختبارات اليمن .

بعد الدخول على موقع الإدارة يجب على الطالب اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

على الطالب تسجيل اسمه كاملا كما هو مسجل في المدرسة والأوراق الرسمية.

حدد الصف الثالث الثانوي والقسم الذي يقيد فيه الطالب.

اختيار ايقونه البحث عن رقم المقعد.

انتظر قليلا سيظهر لك كل التفاصيل الخاصة بهذا الطالب.

موعد امتحانات الثالث الثانوي في اليمن 2024

حددت وزارة التربية والتعليم في اليمن موعد اختبارات الثانوية العامة وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي كاملا، وبذلك يبدأ الكلاب الامتحانات يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو القادم، وقد نبهت الوزارة على كل الطلاب بضرورة الاستعداد ومذاكرة دروسهم والتدريب على الامتحانات، وتهتم الوزارة باختيار ما يناسبنا الطلاب عن طريق الإطلاع على مقترحات الطلبة في ترتيب المواد الدراسية داخل جدول الامتحانات، لذلك طلبت منهم تقديم مقترحاتهم ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بوضع الجدول خلال الفترة القادمة وسوف يتم الإعلان عنه مع بداية شهر أبريل القادم.