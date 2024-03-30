بمقادير مضبوطة بالكوب والجرام .. طريقة عمل بسكوت العيد الفاخر بتكات الحلواني

تتجهز البيوت المصرية والعربية في الوقت الراهن لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك من خلال تحضير مخبوزات العيد التي منها الكحك والبسكويت، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار فسيكون من الصعب شرائها جاهزة، وخلال الأسطر التالية سنوضح طريقة عمل بسكويت العيد الفاخر بتكات وأسرار الحلواني.

مقادير عمل بسكويت العيد الفاخر

من السهل جدًا أن يتم تحضير بسكويت العيد الفاخر في البيت وسيكون بطعم أفضل من الجاهز، وذلك من خلال توافر المقادير التالية:

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو زبدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من النشادر.

رشة من الملح.

كوب إلا ربع من السكر.

خطوات تحضير بسكويت العيد

كما سبقنا وذكرنا أنه من السهل أن يتم تحضير بسكويت العيد في البيت، وستكون الوصفة ناجحة جدًا في حالة إتباع الخطوات التالية:

في وعاء مناسب يتم إضافة كلاً من السكر والزبدة مع الخفق جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي علمًا بأنه يتم الضرب حتى الحصول على قوام كريمي.

إضافة كلاً من البيكنج بودر والملح والنشادر والدقيق علمًا بأنه يتم الاستمرار في العجن حتى يتم الحصول على قوام متماسك.

بعد ذلك يتم تشكيل العجين باستخدام الماكينة.

كما يمكن استخدام أيضًا كيس الحلواني لتشكيل العجين.

في صينية مدهونة بالزبدة يتم رص البسكويت.

إدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة ولمدة 15 دقيقة.

حين يتحول لون البسكويت إلى اللون الذهبي يتم إخراجه من الفرن.

علمًا بأنه يمكن أيضًا زيادة نكهة البسكويت إما عن طريق إضافة بشر البرتقال أو من خلال جوز الهند المبشور.