أسهل وأنجح طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل بكل أسرارها وتكاتها وبطعم رهيب

الكنافة بالمانجو يجمع بين مذاق الكنافة الشهية وطعم الفاكهة الطازجة والمميزة للمانجو، والأفضل من ذلك يمكنك تحضيرها بسهولة في راحة منزلك باستخدام مكونات متوفرة بسهولة، وتعتبر الكنافة بالمانجو من الحلويات الشرقية الرائعة التي تأخذك في رحلة من النكهات والمذاقات، فعندما يجتمع طعم الكنافة الهشة والمقرمشة مع حلاوة المانجو الناضجة والعصيرة، في هذه الوصفة المختلفة، سنقوم بتحضير الكنافة بالمانجو باستخدام مكونات بسيطة وبخطوات سهلة، مما يتيح لك تجربة إبداعك في المطبخ وإعداد حلوى فريدة تلفت الأنظار وتلذذ الجميع.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

لتحضير الكنافة بالمانجو، ستحتاج إلى الآتي:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة.

معلقتين كبيرتين من السكر البودرة.

لتحضير الشربات، ستحتاج إلى:

كوب من الماء.

كوبين من السكر.

عصير نصف ليمونة.

لتحضير الكريمة، ستحتاج إلى:

كوبين من الكريم شانتيه.

كوب ونصف من الماء البارد.

مانجا مقطعة.

خطوات تحضير الكنافة بالمانجو:

الخطوة الأولى: قم بتفريق نصف كيلو من الكنافة وضعها في وعاء كبير. الخطوة الثانية: قومي بذوبان كوب من السمنة على النار، ثم صبيها فوق الكنافة وقمي بخلطها جيدًا حتى تتشرب السمنة. الخطوة الثالثة: أضيفي معلقتين كبيرتين من السكر البودرة إلى الكنافة وقمي بخلطها جيدًا حتى يتوزع السكر بالتساوي. الخطوة الرابعة: ادهني صينية مناسبة بالسمنة، ثم ضعي الكنافة في الصينية وقومي بضغطها برفق. الخطوة الخامسة: ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركي الكنافة تنضج حتى تصبح ذهبية اللون. الخطوة السادسة: بينما تنضج الكنافة، قومي بتحضير الشربات وفي وعاء قمي بغلي كوب من الماء وكوبين من السكر، ثم أضيفي عصير نصف ليمونة واتركي الشربات على النار حتى يثقل قوامه بعد ذلك، اتركي الشربات جانبًا ليبرد. الخطوة السابعة: لتحضير الكريمة، في وعاء آخر وضعي كوبين من الكريم شانتيه وأضيفي الماء البارد وقومي بخفق المكونات جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتكون كريمة سميكة وترتفع حجمها. الخطوة الثامنة: عندما تنضج الكنافة وتأخذ لونًا ذهبيًا من الأطراف والوجه، قومي بإخراجها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا. الخطوة التاسعة: بعد أن تبرد الكنافة قليلًا، صبي الشربات فوقها حتى تتشربه بشكل جيد. الخطوة العاشرة: قومي بوضع الكريمة التي أعددتها فوق الكنافة المشربة بالشربات. الخطوة الحادية عشرة: قطعي قطع المانجو وضعيها على وجه الكنافة لتزيينها وإضفاء لمسة منعشة.

وهكذا، تكون قد أعددت الكنافة بالمانجو الشهية في منزلك ويمكنك تقديمها كحلوى لذيذة خلال شهر رمضان المبارك لتستمتع بها مع عائلتك وضيوفك.