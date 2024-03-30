لولو عايزة ماما.. نزل الأن تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV لمشاهدة أجمل الأناشيد

تعد قناة وناسة للأطفال من أفضل القنوات الموجهة للصغار في عام 2024، حيث نسعى جاهدين لجعل مرحلة الطفولة تجربة ممتعة ومفيدة لهم، فنحن ندرك أهمية تأثير البيئة الإعلامية على أفكار وسلوكيات الأطفال، ولذا نحرص على تقديم محتوى ذو جودة عالية وقيمة ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت، وتقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التلفزيونية التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، ونحرص على اختيار المحتوى بعناية فائقة، حيث يتم اختباره وتقييمه من قبل فريق من الخبراء في التربية وعلم النفس الطفولي وذلك لضمان توفير تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة للأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد عبر نايل سات 2024

تردد قناة وناسة للأطفال على قمر النايل سات، والذي تم تحديثه لتحسين جودة الإرسال وتوفير تجربة مشاهدة ممتازة للأطفال، ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

وإذا كنتم من المتابعين الذين يفضلون تحميل القنوات على قمر النايل سات، فيمكنكم تنزيل قناة وناسة للأطفال باستخدام الإحداثيات التالية:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة للأطفال

يمكنك استقبال التردد الحديث لقناة وناسة عن طريق اتباع الخطوات التالية: