“منحة التقاعد التكميلي“ موعد صب منحة التقاعد التكميلي بالجزائر 2024 الديوان الوطني

أعلن الديوان الوطني مؤخرًا عن منحة التقاعد التكميلي ومتى سيتم صرفها، والتي ينتظر الاستفادة منها العديد من المواطنين في الجزائر، كما تم التصريح بشأن استفادة ما يقرب من 643 مواطن جزائري من منحة التقاعد التكميلي، إلى جانب منحة الشيخوخة في القريب، وذلك اعتبارًا من أول أبريل المقبل، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر تابعوا معنا السطور التالية.

موعد صب منحة التقاعد التكميلي بالجزائر 2024

من المتوقع أن يستفيد من منحة التقاعد التكميلي في الجزائر 549 شخصًا، حيث يقدر المبلغ الذي سيتم توزيعه على هذه الفئة 40 مليون دينار جزائري، كما يستفيد ما يقرب من 94 مواطن من منحة الشيخوخة، حيث يقدر المبلغ الذي يتم تقسيمه على هذه الفئة 1.4 مليون دينار جزائري, والجدير بالذكر أن هناك بعض الفئات التي يمكنها الاستفادة من معاشات التقاعد، والتي تبدأ من الفاتح ماي 2024، وقد أوضح مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد أن القانون يعطي الحق للمتقاعدين في زيادة معاشاتهم كل عام، كما أن الدولة تحرص على المتقاعدين وتعطيهم أهمية كبيرة، وذلك للرفع من مستوى المعيشة لهم والاهتمام بالأوضاع الاقتصادية لهم، كما أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة مراجعة معاشات المتقاعدين في الجزائر كل عام خلال شهر مايو.

زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر

كما وافق مجلس الوزراء من قبل على زيادة معاشات التقاعد كل عام، وفق ما يلي: