مفاجأة من وزارة التعليم.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وادبي.. توقعات بتأجيل بعض المواد

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور بشغف إلى جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الترم الثاني، سواء كانوا من الفرع العلمي أو الأدبي، حيث يسعون للحصول على نسخة منه لمراجعة المواد الدراسية بعناية وتميز، بهدف تحقيق درجات مرتفعة تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يطمحون لدخولها.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

ستبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024 يوم الاثنين 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، وسيبدأ امتحان المواد المضافة للمجموع يوم السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية لجميع الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي

في الاثنين 10 يونيو 2024، سيكون امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية. ويوم الأربعاء 12 يونيو 2024، سيجرى امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء. أما يوم السبت 22 يونيو 2024، فسيتم امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي. وفي يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، ستكون مادة اللغة الأجنبية الثانية. وأخيرًا يوم السبت 29 يونيو 2024، ستجرى امتحان مادة الفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 أدبي