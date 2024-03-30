نقدم لكم رابط موقع الإدارة العامة للاختبارات للحصول أرقام جلوس الثانوية العامة والتاسع باليمن للعام الدراسي الجاري 2024 – 1445، حيث هناك 5 خطوات فقط تتمكن من خلالهم الاستعلام عن رَقَم جلوس الطالب سواء كان في الصف التاسع أو الصف الثالث الثانوي، ولا سيما بعدما قامت وزارة التعليم اليمنية أول أمسِ برفع أرقام جلوس الطلبة عبر موقعها الإلكتروني ونوهت على الطلبة الحصول على أرقام المقاعد إلكترونيًا بدلًا من الذَّهاب إلى المدارس خاصة بعد الإشاعات المنتشرة التي تم تداولها مواقع التواصل الاجتماعي بأن المدارس تطلب رسوم للحصول على أرقام الجلوس.

رابط موقع الإدارة العامة للاختبارات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 – 1445

سبق أن ذكرنا أن أرقام الجلوس متاحة مجانًا في موقع الإدارة العامة للاختبارات ولكن هناك ضغط شديد في هذه الساعات من قبل الطلبة والطالبات للحصول على أرقام المقاعد، ما تسبب في تعطل الموقع أكثر من مره منذ الساعات الأولى من فتح باب معرفة أرقام الجلوس، لذلك نناشد أولياء الأمور والطلبة والطالبات الراغبين في معرفة رَقْم الجلوس التجربة أكثر من مرة أو التوجه إلى موقع أرقام جلوس اليمن 2024 الثانوي علمي أو أدبي أو الصف التاسع اليمن.

أرقام جلوس الثانوية العامة والتاسع اليمن 2024 – 1445

الطريقة الصحيحة لمعرفة رَقْم جلوسك هي الولوج الرسمي إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن المنصة الرئيسية المنوطة بأرقام جلوس الطلبة ودرجات الاختبارات، حيث تتم معرفة أرقام الجلوس كالتالي:

الخطوة الأولي الضغط على رابط الإدارة العامة للاختبارات.

النقر على شريط المهام.

تعين رَقْم الجلوس.

اختر (ثانوية عامة، علمي، أدبي) أو اختر (التاسع).

سجل الاسم كما هو مدون في شهادة الميلاد.

الضغط على أيقونة (الاستعلام عن رَقَم الجلوس).

تظهر أمامك رَقَم جلوس الطالب.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط موقع الإدارة العامة للاختبارات أرقام جلوس الثانوية العامة والتاسع اليمن 2024 – 1445.