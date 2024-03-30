إنخفاض جديد وبشرى سارة للمستهلكين.. اسعار الفراخ اليوم السبت 30 مارس في جميع الاسواق والمحلات.. فرصة ذهبية للشراء

خلال تعاملات يوم السبت 30مارس 2024، شهدت اسعار الفراخ اليوم انخفاضًا في البورصة العامة للدواجن، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى انخفاض كان منتظر، لمعرفة آخر تحديث للأسعار تابع السطور المقبلة.

أسعار الفراخ اليوم السبت 30 مارس

سجلت الفراخ البيضاء سعرًا يتراوح بين 90 و91 جنيهًا للكيلو.

في حين انخفض سعر الفراخ البلدي إلى حوالي 80 جنيهًا للكيلو، بتراجع 20 جنيهًا.

أما بالنسبة للفراخ الساسو، فقد بلغ سعرها اليوم ما بين 95 و96 جنيهًا للكيلو، بتسليم أرض المزرعة.

سعر كرتونة البيض اليوم

تم تسجيل سعر كرتونة البيض الأحمر في السوق بين 151 و155 جنيها للكرتونة، أما سعر كرتونة البيض الأبيض فتراوح بين 151 و153 جنيها للكرتونة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 164 جنيها.

اسعار الكتاكيت اليوم

تم تسجيل سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 25 و33 جنيها. بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو ما بين 12 و13 جنيها. وسجل سعر كتكوت الساسو بيور بين 12 و14 جنيها. وكان سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات. أما سعر الكتكوت الهجين، فسجل بين 9 و10 جنيهات، فيما سجل سعر كتكوت الجيل الثاني بين 11 و12 جنيها للمستهلك.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

فيما يتعلق بأسعار خامات الأعلاف اليوم، جاءت كما يلي: