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إنخفاض جديد وبشرى سارة للمستهلكين.. اسعار الفراخ اليوم السبت 30 مارس في جميع الاسواق والمحلات.. فرصة ذهبية للشراء
اسعار الدواجن اليوم
خلال تعاملات يوم السبت 30مارس 2024، شهدت اسعار الفراخ اليوم انخفاضًا في البورصة العامة للدواجن، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى انخفاض كان منتظر، لمعرفة آخر تحديث للأسعار تابع السطور المقبلة.
أسعار الفراخ اليوم السبت 30 مارس
- سجلت الفراخ البيضاء سعرًا يتراوح بين 90 و91 جنيهًا للكيلو.
- في حين انخفض سعر الفراخ البلدي إلى حوالي 80 جنيهًا للكيلو، بتراجع 20 جنيهًا.
- أما بالنسبة للفراخ الساسو، فقد بلغ سعرها اليوم ما بين 95 و96 جنيهًا للكيلو، بتسليم أرض المزرعة.
سعر كرتونة البيض اليوم
تم تسجيل سعر كرتونة البيض الأحمر في السوق بين 151 و155 جنيها للكرتونة، أما سعر كرتونة البيض الأبيض فتراوح بين 151 و153 جنيها للكرتونة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 164 جنيها.
اسعار الكتاكيت اليوم
- تم تسجيل سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 25 و33 جنيها.
- بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو ما بين 12 و13 جنيها.
- وسجل سعر كتكوت الساسو بيور بين 12 و14 جنيها.
- وكان سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.
- أما سعر الكتكوت الهجين، فسجل بين 9 و10 جنيهات، فيما سجل سعر كتكوت الجيل الثاني بين 11 و12 جنيها للمستهلك.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
فيما يتعلق بأسعار خامات الأعلاف اليوم، جاءت كما يلي:
- سعر الذرة الصفراء في السوق المصري لعام 2024، بمنشأ البرازيل والأرجنتين، سجل نحو 13 ألفًا و500 جنيه.
- أما سعر طن الذرة الصفراء من الأوكرانيا والولايات المتحدة وصربيا، فقد بلغ نحو 10 آلاف و500 جنيه.
- وسجل سعر الذرة الصفراء المنشأ الأرجنتيني نحو 13 ألفًا و200 جنيه.
- أما سعر كسب الصويا، فقد بلغ نحو 25 ألفًا و800 جنيه للطن، بنسبة بروتين 44%.
- وبلغ سعر طن كسب الصويا المستورد بروتين 46% نحو 26 ألفًا و800 جنيه.
- فيما سجل سعر كسب العباد المستورد نحو 17 ألفًا للطن.
- وسجل سعر طن الردة اليوم لعام 2024 نحو 11 ألفًا و300 جنيه.
- أما سعر طن الجلوتوفيد، فبلغ نحو 11 ألف جنيه.
- وتراوح سعر طن مستخلص بذرة القطن بين 23 ألف جنيه.
- أما سعر طن الجيلوتين، فتراوح بين 45 و47 ألفًا و500 جنيه.