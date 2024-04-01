وداعاً لجشع التجار..سعر السكر النهاردة بقرار الحكومة بقى رسمي خلاص واللي هيتلاعب السجن ف انتظاره

سعر السكر النهاردة بقرار الحكومة تعد أسعار السلع الغذائية من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر المحركات بشكل يومي، حيث يتابع المواطنين الأسعار باستمرار في الأسواق وخاصة سعر السكر، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم بعض من أسعار السلع الغذائية من بينها السكر بتاريخ اليوم بعد الاتفاق على أسعارها من قبل مجلس الوزراء.

سعر السكر النهاردة بقرار الحكومة

أعلن مجلس الوزراء رسميًا اليوم الموافق 29 من مارس 2024 لسعر السكر في الأسواق، والذي جاء مسجلًا حوالي 41.06 جنيه، ويتراوح الحد الأدنى والأقصى للسلعة اليوم بين 33.67 جنيه إلى 44.92 جنيه، مع العلم أن سعر الكيلو سجل زيادة بنسبة 0.15 جنيه مقارنة باليوم السابق، كما أنه سجل انخفاض كبير مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة تصل إلى 3.77 جنيه.

كم سعر كيلو الأرز اليوم؟

بجانب سعر كيلو السكر يبحث المواطنين أيضًا عن سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم، والذي جاء مسجلًا 34.94 جنيه للكيلو الواحد، ويتراوح الحد الأدنى والأقصى للسلعة اليوم بين 33.95 جنيه إلى 37.63 جنيه، مع العلم أن سعر الكيلو سجل انخفاض بنسبة 0.08 جنيه مقارنة باليوم السابق، كما أنه بمقارنة الأسعار هذا الأسبوع والأسبوع الماضي نجد ثبات في الأسعار.

كم سعر كيلو المكرونه اليوم؟

يشغل بال المواطنين سعر كيلو المكرونة في الأسواق اليوم، والذي جاء مسجلًا 30.99 للكيلو الواحد، ويتراوح الحد الأدنى والأقصى للسلعة اليوم بين 30.36 جنيه إلى 31.59 جنيه، مع العلم أن سعر الكيلو سجل انخفاضًا بنسبة 0.18 جنيه مقارنة باليوم السابق، كما أنه سجل انخفاض مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة تصل إلى 0.6 جنيه.

كم سعر زجاجة الزيت اللتر؟

سجل سعر زجاجة الزيت في الأسواق حوالي 96.09 جنيه لـ اللتر الواحد، ويتراوح الحد الأدنى والأقصى للسلعة اليوم بين 96.09 جنيه إلى 100.41 جنيه، مع العلم أن اللتر سجل ارتفاعًا بنسبة 1.75 جنيه مقارنة باليوم السابق، كما أنه سجل ارتفاعًا مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة تصل إلى 1.82 جنيه.