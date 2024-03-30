“الف مبروك للفائزين pdf” أسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد الكرخ الثانية ضمن العقود المخصصة للمديرية وشروط الاختيار

أعلنت وزارة التربية في العراق عن ظهور نتائج أسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد الكرخ الثانية بعد المراجعه الدقيقه التي تمت من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية حيث اكدت الوزارة مؤخرا عن رغبتها في تعيين بعض من المواطنين في الوظائف المتاحة لديها، في ظل رغبة الحكومة العراقية على توفير العديد من فرص العمل للشباب مع تدني الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وأكدت الوزارة أن الاختيار جاء بناء على الضوابط والمعايير التي قامت بتحديدها مسبقا مع تأكيدها على أهمية حضور المترشحين إلى ديوان المديرية للتأكد من كافة البيانات الخاصة بهم مع التأكيد أيضا على استبعاد أي مرشح لم يرسل المعلومات الخاصة به بشكل دقيق.

أسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد الكرخ الثانية ضمن العقود المخصصة للمديرية

ويمكنكم العام معرفة أسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد الكرخ الثانية من خلال الدخول إلى الرابط التالي وتحميلها بصيغة pdf من هنا.

شروط وضوابط اختيار أسماء المرشحين للتعيين ضمن العقود المخصصة للمديرية

أكدت وزارة التربية في العراق عن وجود بعض الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدمين للتعيين على عقود الوزارة والتي جاءت كالتالي:-