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مسلسل 2024 بطولة نادين نجيم “سما تفشل في إنقاذ ابنتها” تابع تطور الأحداث الآن
مشاهدة مسلسل 2024 رمضان 2024
وبدأ في النصف الثاني من رمضان مسلسلات جديدة حيث انطلقت الدراما السورية مسلسل 2024، حيث تتصاعد الأحداث في مسلسل “2024” بطولة نجمين متألقين، نادين نجيم ومحمد الأحمد، محملة بالإثارة والتشويق في كل حلقة، كما يُركز المسلسل على قصة سما، التي تجسد دورها نادين نجيم، والتي تجد نفسها مُحاصرة في صراعات قاتلة بعد خسارتها لوالدها واختطاف ابنتها، كما تأخذ الأحداث منعطفاً مفاجئاً عندما تقرر سما الانتحار، مما يضعها في مواجهة حاسمة تهدد بتغيير مسار حياتها بشكل كبير، ومن خلال التقرير نوضح إليكم كيف تتابع المسلسل ومواعيد العرض
اين يعرض مسلسل 2024؟
أما عن قنوات عرض مسلسل “2024” على “MBC دراما” و”MBC مصر” و”شاهد” في رمضان.
مواعيد عرض مسلسل نادين نجيم 2024 والقنوات الناقلة
ينطلق عرض مسلسل نادين نجيم 2024 بداية من اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، على شاشة قناة MBC دراما ومصر.
|القناة الناقلة
|موعد عرض (لبنان)
|موعد عرض (مصر)
|موعد عرض (السعودية)
|التردد
|موعد مسلسل 2024 على MBC دراما
|09:00 مساءً
|09:00 مساءً
|10:00 مساءً
|11276
|موعد مسلسل 2024 MBC مصر
|04:40 مساءً
|04:40 مساءً
|05:40 مساءً
|11470
موعد إعادة عرض نادين نجيم 2024
|القناة الناقلة
|موعد عرض (لبنان)
|موعد عرض (مصر)
|موعد عرض (السعودية)
|التردد
|MBC دراما
|05:45 مساءً
|05:45 مساءً
|06:45 مساءً
|11276
|MBC مصر
|03:20 صباحًا
|03:20 صباحًا
|04:20 صباحًا
|11470
أحداث مسلسل 2024 في رمضان
- بعد نجاح سما في إخراج والد لؤي من المستشفى، وفاته في الطريق بسبب وضعه الصحي الصعب.
- سما تفقد أعصابها وتحاول إحياء والد لؤي بوضع شيء في فمه، في محاولة لتمويه الموقف واستعادة ابنتها المخطوفة.
- وصول سما إلى الموقع المحدد واكتشافها أن لؤي قتل والده ويرغب في قتل ابنتها، مما يؤدي إلى صدام وإصابة لؤي بين الجميع، ولكنه ينجو بفضل الدرع الواقي.
- غموض حول مصير ابنة نادين، إما بقتلها أو تخفيها، ولكن يتم التلميح بأن ميرا تم قتلها ودفنها.
- انتهاء الحلقة الثالثة بقرار سما الانتحار، حيث تسترجع ذكرياتها مع ابنتها ميرا وتضع مسدسًا على عنقها.