مسلسل 2024 بطولة نادين نجيم “سما تفشل في إنقاذ ابنتها” تابع تطور الأحداث الآن

وبدأ في النصف الثاني من رمضان مسلسلات جديدة حيث انطلقت الدراما السورية مسلسل 2024، حيث تتصاعد الأحداث في مسلسل “2024” بطولة نجمين متألقين، نادين نجيم ومحمد الأحمد، محملة بالإثارة والتشويق في كل حلقة، كما يُركز المسلسل على قصة سما، التي تجسد دورها نادين نجيم، والتي تجد نفسها مُحاصرة في صراعات قاتلة بعد خسارتها لوالدها واختطاف ابنتها، كما تأخذ الأحداث منعطفاً مفاجئاً عندما تقرر سما الانتحار، مما يضعها في مواجهة حاسمة تهدد بتغيير مسار حياتها بشكل كبير، ومن خلال التقرير نوضح إليكم كيف تتابع المسلسل ومواعيد العرض

اين يعرض مسلسل 2024؟

أما عن قنوات عرض مسلسل “2024” على “MBC دراما” و”MBC مصر” و”شاهد” في رمضان.

مواعيد عرض مسلسل نادين نجيم 2024 والقنوات الناقلة

ينطلق عرض مسلسل نادين نجيم 2024 بداية من اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، على شاشة قناة MBC دراما ومصر.

القناة الناقلة موعد عرض (لبنان) موعد عرض (مصر)

موعد عرض (السعودية)

التردد موعد مسلسل 2024 على MBC دراما 09:00 مساءً 09:00 مساءً 10:00 مساءً 11276 موعد مسلسل 2024 MBC مصر 04:40 مساءً 04:40 مساءً 05:40 مساءً 11470

موعد إعادة عرض نادين نجيم 2024

القناة الناقلة

موعد عرض (لبنان)

موعد عرض (مصر)

موعد عرض (السعودية)

التردد MBC دراما 05:45 مساءً 05:45 مساءً 06:45 مساءً 11276 MBC مصر 03:20 صباحًا 03:20 صباحًا 04:20 صباحًا 11470

أحداث مسلسل 2024 في رمضان