مبروك عليك.. حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع الموظفين بالزياده الجديدة 15%

يود الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الحكومية، معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وذلك استعداداً لاجازة عيد الفطر المبارك، فهل سيتم تبكير صرف مرتبات شهر أبريل أم لا؟ وهل ستكون بالزيادة الجديدة والتي طبقت في شهر مارس الماضي أم لا؟ وهو ما أوضحته وزارة المالية وننقله لكم في السطور التالية.

وزارة المالية تكشف موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 على أن يكون يوم 21 أبريل، هو أول أيام صرف المرتبات وتستمر على مدار 5 أيام بالإضافة إلى أيام 4، 7، 8 أبريل لصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالدولة والقطاع الحكومية كما تم أيضًا تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، ليكون أول أيام صرف مرتبات شهر مايو هو يوم 23، بينما يكون يوم 12، 8، 9 مايو هو موعد صرف المرتبات المتأخرة.

الموظف هيقبض كام بعد الزيادة الجديدة

يشغل بال الموظف أيضًا كم سيبلغ مرتبه مع الزيادة الجديدة، والتي تقررت بنسبة 15% و فيما يلي بيان بمرتبات كل درجة: