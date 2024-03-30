فتح الواتساب الذهبي تنزيل نسخة 2024 بالتحديث الجديد .. ميزة جبارة يقدمها الذهبي بعد عودته أعرفها الأول

استطاع الواتساب الذهبي أن يجذب أنظار الجميع نتيجة للميزات الكثيرة الموجودة به، حيث إنه يعتبر تطبيقا مشتقا من تطبيق الواتساب الرسمي ونتيجة لوجود مزايا كثيرة به أصبح هو المفضل لدى العديد من المستخدمين، حيث إنه يمكنك من خلال استخدام هذا التطبيق أن تحمل حالات الواتس آب للأصدقاء وتحتفظ بها أو استخدام أكثر من حساب على تطبيق الواتساب الذهبي، لذلك هيا بنا نتعرف على مميزات تطبيق واتساب بالذهبي وكذلك كيفية تحميله.

الواتساب الذهبي

في ضوء بحث الكثير عن التطبيقات المميزة وجدنا أن تطبيق الواتساب الذهبي يتمتع بمميزات كثيرة عن تطبيق واتساب العادي، الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثير من الأشخاص الراغبين في تجربته حول مميزات هذا التطبيق من ناحية، وكذلك ما هي الأشياء الجديدة كليا في تطبيق واتساب الذهبي عن تطبيق واتساب العادي.

وهنا وجدنا أنه لا بد من أن نضع لكم المميزات الخاصة بتطبيق الواتساب الذهبي والتي تتلخص فيما يلي:

عدم ظهور حالة الإتصال، يمكنك إخفاء حالتك عند استخدام التطبيق.

إخفاء علامات التحديد: يمكنك إخفاء علامتي تم الإستلام وتم القراءة.

تجميد ووقف آخر ظهور يمكنك تجميد آخر مرة ظهرت فيها حالتك.

استخدام أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز، يمكنك تشغيل حسابين أو أكثر على نفس الهاتف.

تخصيص واجهة التطبيق، يمكنك تغيير مظهر التطبيق باستخدام الملصقات والخلفيات.

إرسال رسائل جماعية غير محدودة، يمكنك إرسال رسائل لعدد غير محدود من المجموعات.

التطبيق مجاني ويأتي بواجهة مشابهة لواجهة واتساب الرسمي.

خطوات تحميل تطبيق واتساب الذهبي

بعد الإطلاع على المميزات الكثيرة التي يحتويها هذا التطبيق المميز الذي يجعل الشخص يتمتع بخصوصية أكثر من تطبيق واتساب العادي، وجدنا أنه لا بد من أن نضع لكم الخطوات التي من خلالها يمكنك تحميل تطبيق الواتساب الذهبي، والتي جاءت على هذا النحو التالي: