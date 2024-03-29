اللهم بلغنا ليلة القدر “دعاء ليلة القدر” ادعية ليلة القدر مكتوبة 1445 المستجاب لفتح جميع الأبواب المغلقة دعاء ليلة 27
دعاء ليلة القدر 27 رمضان
مع اقترابنا من نصف شهر رمضان المبارك، تتزايد الأمور المقدسة والشعائر الروحية، التي يمارسها المسلمون حول العالم، وفي هذا السياق، تبرز ليلة 27 من رمضان كواحدة من أبرز الليالي التي يتطلع إليها المؤمنون بحثا عن ليلة القدر، كما أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعد ليلة القدر من الليالي المباركة التي يجب على المسلم الاجتهاد فيها والبحث عنها بكل جد واجتهاد، وفي هذه الليلة، يجب على كل مسلم أن يتوجه بقلب صافٍ ونقيٍ إلى الله، يطلب فيها الرحمة والمغفرة والثبات على الطاعة.
أدعية ليلة القدر 27 رمضان 2024
الدعاء في ليلة القدر له أهمية خاصة، فهو يمثل فرصة للتواصل المباشر مع الله، والتضرع إليه بالدعاء والاستغفار والتوبة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “مَن قامَ ليلةَ القَدْرِ، إيمانًا واحتِسابًا، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِه”، هذا الحديث يظهر لنا فضل قيام ليلة القدر وأهميتها في تطهير النفوس ومغفرة الذنوب.
مع أهمية هذه الليلة، يُحث المسلمون على الالتزام بالعبادات والطاعات فيها، ومن أبرز تلك الطاعات الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن الكريم، فالدعاء هو سلاح المؤمن، وهو وسيلة الاتصال المباشرة بين العبد وخالقه.
أجمل أدعية ليلة القدر
- ذذذاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
- اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها واجعل لنا دعوة لا ترد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد واكتبنا فيها من عتقائك من النار .
- اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ أنْ تُبَارِكَ فِي نَفْسِي، وَفِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي مَمَاتِي، وَفِي عَمَلِي، فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَا مِنَ الْجَنَّةِ.
- أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
- اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر.
- اللهم آت نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتَني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت«
- يا حيُّ، يا قيُّوم، برحمتك أستغيث، أصلِحْ لي شأني كله، ولا تكِلْني إلى نفسي طرفة عينٍ
- اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسك، أو علمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجِلاء حُزني، وذهاب همي.
- اللهم رحمتَك أرجو؛ فلا تكِلْني إلى نفسي طرفة عينٍ، وأصلِحْ لي شأني كله، لا إله إلا أنت.