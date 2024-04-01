ما خطوات شراء سيارة فيات من بنك البركة الجزائر 2024+شروط الحصول على FIAT

شراء سيارة فيات من بنك البركة الجزائر، هناك الكثير من المواطنين يريدون معرفة هل يمكن شراء سيارة فيات من بنك البركة الجزائري، حيث أن بنك البركة في الجزائر قام بالتعاون مع شركة ستيلانتيس الجزائر بإبرام إتفاقية هدفها تطوير عرض التمويل الإسلامي التنافسي لشراء سيارات ماركة فيات التي تم إنتاجها في السوق المحلي الجزائري، من خلال البنك، لمعرفة الشروط اللازمة لشراء هذه السيارة من بنك البركة الجزائري تابع معي السطور القادمة.

شراء سيارة فيات من بنك البركة الجزائر

لكل شخص يحلم بشراء سيارة أصبح هذا متاح الآن من خلال بنك البركة الجزائري، الذي يتيح لك فرصة شراء سيارة وتسديد سعرها على مدار خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك أن التمويل يكون بصيغة المرابحة ومصدق عليه من قبل الهيئة الشرعية للبنك، وتكون فترة السداد متفاوتة بين 12 شهر إلى 60 شهر، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أن تقوم بإشراك الزوج أو الزوجة في التمويل إذا كان راتبك أقل من 50.000 دينار ولكن كل ذلك يمكنك الاستفادة منه إذا توافرت فيك الشروط التي قام بنك البركة بوضعها، تابع معي لمعرفة هذه الشروط.

ما هي شروط بنك البركة لشراء سيارة بالتقسيط؟

هناك بعض الشروط قام بنك البركة بوضعها يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على سيارة فيات بالتقسيط عبر البنك، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية: