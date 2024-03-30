دار الإفتاء تُحدد أنصبة الزكاة الرسمية لرمضان 2024+آخر موعد لإخراج زكاة الفطر هذه العام

أنصبة الزكاة الرسمية مع اقتراب يوم عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر الصوم يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على أنصبة الزكاة الرسمية لإخراج زكاة الفطر، وقد عملت دار الإفتاء المصرية على توضيح مقدار زكاة الفطر لعام 2024، حيث تعتبر زكاة الفطر أحد أهم العبادات التي يستعد لها جميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض في كل عام، وسوف نتعرف في السطور التالية على مقدار أنصبة الزكاة الرسمية لهذا العام.

أنصبة الزكاة الرسمية

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مقدار نصاب زكاة الفطر، حيث قالت إنه يمكن حساب النصاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا النظر في أغلب قوت أهل البلد إخراج الزكاة منه، ويعتبر القمح والأرز هو أكثر ما يقتاته المصريين فبناء على هذا سيتم حساب مقدار زكاة الفطر.

حساب سعر أردب القمح في هذا العام، وقد وصل سعر إلى حوالي 2000 الف جنيه.

حساب الاردب بالكيلو جرامات سنجد أنه يساوي 150 كيلو، وعلى هذا فإن كيلو القمح الواحد يساوي 13.34 جنيه تقريباً.

مقدار الزكاة يساوي 2 كيلو قمح إذا تكون القيمة حوالي 27.20 جنيه.

موعد إخراج زكاة الفطر 2024

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وأحد العبادات التي تدعو المسلمين إلى التعاون على البر والتقوى ويحثهم على الأمر بالمعروف والابتعاد عن المنكر، ويأتي من ضمن الزكاة زكاة الفطر التي نخصها بالحديث هنا، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية على أنه يجوز لمن يرغب في إخراج زكاة الفطر أن يخرجها من أول أيام شهر رمضان، ويكون أخر موعد لإخراج الزكاة هو يوم العيد، وقد اشارات الإفتاء إلى أن المذهب الشافعي يجيز إخراج الزكاة في يوم عيد الفطر.