خليك أنت القائد..طريقة شحن جواهر فريفاير بال ID بعد تحديث إبريل 2024 FREEFIRE Jewels NOW

شحن جواهر فريفاير بال ID يبحث العديد من الأشخاص عن طرق تمكنهم من شحن جواهر فريفاير بال ID، حيث أن فرى فاير تعتبر واحدة من أكثر الألعاب المميزة، والتي حازت على إعجاب العديد من اللاعبين، أما عن جواهر فرى فاير فهي التي يكون اللاعبين من خلالها قادرين على شراء الكثير من الأسلحة المتنوعة والمميزة،حيث أنه يتم التعامل مع جواهر فريفاير على أنها أحد العملات، وسوف نتعرف في هذا المقال على خطوات شحن جواهر فريفاير بال ID بالتفصيل.

شحن جواهر فريفاير بال ID

إذا كنت أحد لاعبي فري فاير المميزين و كنت ترغب في معرفة طريقة شحن جواهر فريفاير بال ID فأنت على بعد خطوات من التعرف على أفضل طرق الشحن، حيث يمكنك شحن الجواهر من خلال Garena Free Fire، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي للعبة فرى فاير.

من ثم قم بكتابة اسم اللاعب في مكانه المخصص له.

إذا كنت تود أن تقوم بالدفع عن طريق حسابك على الفيس بوك فقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من ثم قم بإدخال الـ ID الخاص بك بشكل صحيح.

قم بتحديد عدد الجواهر التي ترغب بشحنها، من ثم انقر على استمرار.

تحميل لعبة جرين فرى فاير

للاستمتاع بلعبة فرى فاير وخوض مغامرة فريدة من نوعها قم بتحميل اللعبة على جهازك من خلال اتباع الخطوات التالية: