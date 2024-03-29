“استعلم نـــاو ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيمة الغرامة المحددة

قامت الجهات المسؤولة داخل دولة العراق بتصميم منصة أور والتي تساعد المواطن في التعرف على الغرامات المرورية المسجلة على المركبة الخاصة به، كما أنه يمكن من خلالها أيضا تسديد تلك الغرامات وذلك يسهل على المواطن الكثير من حيث الوقت والجهد، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة الرقم الالماني.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

يمكنك الآن بكل سهولة الاستعلام عن الغرامات الموجود على السيارة الخاصة بك من خلال منصة أر وذلك باستخدام الرقم الألماني وهو عبارة عن باركود يحمل جميع البيانات التي تخص المركبة وصاحبها، قم باتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على المخالفات وهي:

في البداية يجب عليك الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور.

يرجى تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة.

بمجرد النقر على استعلام سوف يظهر لك جميع المخالفات المسجلة على المركبة ووقت حدوثها.

أخيرا بمجرد النقر على زر دفع وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

ما هي القيمة المستحقة في غرامات المرور طبقا لمديرية المرور العامة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم فرض المخالفات على المواطنين والتي تبدأ من 1000 دينار وتصل حتى 100 ألف دينار وذلك على حسب نوع الغرامة المرتكبة، والتي تكون كالتالي: