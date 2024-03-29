“افضل ادعية مكتوبة” ادعية العشر الاواخر من رمضان 2024 دعاء مكتوب للعشر الاواخر من شهر رمضان 1445
دعاء العشر الأواخر من رمضان
مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يزداد حماس المسلمين في أداء العبادات والطاعات، سعيا وراء الثواب والقرب من الله عز وجل. ومن بين هذه العبادات الجليلة، يحتل الدعاء مكانة خاصة، خصوصا في العشر الأواخر من الشهر، التي تشتهر بليلة خاصة هي “ليلة القدر”، والتي يقال أن قيمتها تفوق ألف شهر في هذه الأيام المباركة، يجب أن ندرك قيمة الدعاء وأثره في تغيير حياتنا وتقربنا من الله، لذا، دعونا نسهم جميعا في تعميق أواصرنا مع الله من خلال الدعاء الصادق والمخلص، طالبين منه العفو والرحمة والمغفرة في هذه العشر الكريمة.
دعاء العشر الأواخر من رمضان
الدعاء هو ركن العبادة الذي يعبر من خلاله المؤمن، عن حاجاته وأمانيه ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعتبر في هذه الأيام المباركة، أن الدعاء يكون أكثر قربا من الإجابة، وأن الله في هذه الليالي المباركة يغفر الذنوب ويدنوا من عباده، نسعى لتقديم لكم مجموعة من الأدعية المأثورة والتي تفضل قراءتها خلال العشر الأواخر من رمضان، من هذه الأدعية، “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني”، و”اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى”.
أفضل أدعية العشر الأواخر من رمضان
يوجد الكثير من الأدعية المقدمة للعشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم ومن هذه الأدعية:
- أدعوك يا الله أنهم العشرة الأواخر أكتب لنا الخير بطريقنا.
- يا الله أدعوك في العشرة الأواخر ألا ترد لنا دعاء.
- يا رب أسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعًا.
- أدعوك يا الله في هذه الأيام أن تعتقنا من النار وتحقق لنا أمانينا.
- هذه الأيام هي أحب الأيام لك أجعلنا في هذه الأيام أن نكون من المقبولين عندك يا كريم.
- أدعوك يا الله أن ترحم موتانا وتشفي مرضانا ولا تجعلنا نشكي همًا.
- أسألك يا الله أن تبلغنا ليلة القدر وهي أحب الليالي على قلوبنا.
- أدعوك يا الله أن تجعل القرآن الكريم هو سلاحنا في هذه الأيام.
- يا الله أدعوا لك في هذه الأيام أن تحسن خاتمتنا.