ورقك وفلوسك وعلى بنك الإسكان…استعلام شقق سكن لكل المصريين 2024 بالرقم القومي من موقع صندوق التنمية العقارية

استعلام شقق سكن لكل المصريين 2024 يرغب العديد من الأشخاص الذين سبق لهم التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي في التعرف على طريقة الاستعلام شقق سكن لكل المصريين 2024، حيث إن هذه الوحدات قامت وزارة الإسكان بطرحها على عدة مراحل، وهي وحدات سكنية تناسب الفئات من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وتكون في المناطق السكنية الجديدة، وسوف نتعرف بالتفصيل على كيفية الاستعلام شقق سكن لكل المصريين 2024 في الفقرات التالية.

استعلام شقق سكن لكل المصريين 2024

للإستعلام عن شقق سكن لكل المصريين يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

قم باختيار تبويب مشروع الإسكان.

من ثم قم بكتابة الرقم الخاص بالمشروع الذي قمت بالتقديم عليه للحصول على السكن.

اكتب بياناتك بشكل صحيح، من ثم انقر على استعلام.

سوف يتم عرض حالة الطلب على الشاشة كما أنه سيتم توضيح سبب الرفض في حال تم رفض الطلب.

ويمكن الاستعلام عن شقق لكل المصريين من خلال الاتصال على الارقام التالية:

الاتصال من أي هاتف محمول على الرقم 1188، أو يمكن الاتصال على الرقم 5777.

الاتصال على الرقم 090071117 من الهاتف الأرضي.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بتحديد عدد من المعايير التي من خلال توافرها يمكن الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، وهذه الشروط تتمثل في مايلي: