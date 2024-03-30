الأسعار نزلت والعيشة هتحلو…”سعر السلع بعد مهلة الرئيس”+مجهودات الدولة لتقليل العبء على المواطنين

سعر السلع بعد مهلة الرئيس أكثر ما بحث عنه المصريين في الساعات القليلة الماضية، حيث من المقرر أن تنقضي المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تقدر 48 ساعة، لكل المنتجين والمصنعين بضرورة تخفيض سعر كافة السلع وخاصة الغذائية وضرورة التكاتف مع الدولة، من أجل السيطرة على الارتفاع المستمر في أسعار السلع.

سعر السلع بعد مهلة الرئيس

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية انخفاض تدريجي خلال الأيام الماضية بنسبة تبدأ من 15% حتى 20% ، وسوف يشاهد المواطن استمرار الانخفاض التدريجي إلى أن يصل إلى 30%، خلال الفترة القادمة وبالتحديد بعد عيد الفطر وفيما يلي نرصد بعض أسعار السلع في محلات السوبر ماركت وكبرى السلاسل التجارية، قبل وبعض الانخفاض.

سعر المكرونة حجم 400 جرام بدلا من 14.50 جنيه أصبح 13.45 جنيه.

زجاجة الزيت وزن 800 جرام تراجعت من 112.75 جنيها إلى 93.15 جنيه.

سعر زجاجة زيت كيلو إلا ربع من 93.75 جنيها إلى 76.95 جنيه.

انخفض سعر الدقيق وزن كيلو من 38 جنيها إلى 26 جنيها.

سعر عبوة السمنة وزن 700 جرام تراجع 110 جنيهات إلى 90 جنيها.

تراجع سعر عبوة الجبنة وزن 500 جرام من 35 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو السكر الحر أصبح 37 جنيه بعد أن وصل إلى 56 جنيه.

سعر كيلو الأرز أصبح 27 جنيه بعد أن كان 32 جنيه.

جهود الدولة لخفض أسعار السلع

أكثر ما تركز عليه الحكومة خلال الشهور الحالية الحد من ارتفاع الأسعار بل السيطرة على الأسواق لخفض الارتفاع الجنوبي الذي حدث في الفترة القليلة الماضية، لذاك عقد مدبولي اجتماع مع كل الجهات الرسمية المسؤولة لبحث آلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أقر أن المواطن لابد أن يشعر بانخفاض ملموس في السعر ليس 10% أو 5%، وأكد الرئيس أن الدولة راقبت الأسواق من بعيد في الفترة السابقة ولكنها سوف تتدخل من أجل حماية مواطنيها من خلال الرقابة المستمرة وحملات التفتيش.