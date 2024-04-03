“اللهم اغفر لنا وارجمنا”..دعاء ليلة القدر المستجاب من الصحيحين+أفضل الأدعية في السنة النبوية

دعاء ليلة القدر المستجاب من الأدعية التي يحرص عليها المسلمون في كل بقاع الأرض، حيث تعد ليلة القدر أفضل الليالي في العام والتي لها مكانة متميزة وخاصة في قلب كل مسلم، وقد كرمها الله في كتابه العزيز بنزول القرآن بها كما تتجلى فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، التي يمن بها على عباده الذين يلجؤون إليه ويطلبون منه تحقيق أحلامهم في الدنيا والآخرة.

دعاء ليلة القدر المستجاب

وعد الله المسلمين باستجابة الدعاء في ليلة القدر لذلك يبحثون عن أفضل الأدعية الشاملة التي يقرؤها خلال هذه الكلية المباركة، كما يتم مشاركتها مع الأصدقاء والأقارب عبر صفحاتهم على الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، وإليكم جزء من الأدعية المفضلة عند كثير من المسلمين.

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ أنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

أفضل الأدعية في ليلة القدر

يظل المسلم دائما في حاجة إلى رحمة الله به ورعايته وحفظه لذلك يلجأ إليه في كل وقت، ليطلب منه البصيرة والرشاد ومن أجمل الأدعية ما يلي.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

أما عن الدعاء المفضل تكرارها في ليلة القدر فهو ” اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي ” كما ورد عن السيد عائشة رضي الله عنها عندما سألت سيدنا محمد عما تقول في ليلة القدر إذا أدركتها، لذلك يعد هذا هو أفضل دعاء لأنه يشتمل على صفة من أعظم صفات الله عز وجل وهي العفو، حيث عندما يغفر الله عن المسلمين فإنه يغفر الذنوب والسيئات وليس ذلك فقط بل يمحوها تماما.