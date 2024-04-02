اللهم تقبل صيامنا وقيامنا|…أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان 2024

أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان فرصة عظيمة لكل من ثقلت نفسه بالهموم وازدحمت صحفه بالذنوب والمعاصي، حيث منح الله المسلمين في كل بقاع الدنيا شهر للتطهير والتوبة إلى الله، ومن أفضل العبادات التي يحرص عليها المسلمين هي عبادة الدعاء والتي يطلب فيها المسلم كل ما يريد في الدنيا والآخرة.

أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر في شهر رمضان من الليالي العظيمة والمقدسة في الدين الإسلامي والتي أقسم بهما الله عز وجل في سورة الفجر، كما يدل على منزلتها المرتفعة حيث تتنزل نفحات الله في السماء الدنيا على عباده المستغفرين التائبين إليه، راجين منه الرحمة والعفو والآن مع بعض الأدعية التي يمكن ترديدها كثيرا في هذه الأيام.

اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا.

اللَّهُمَّ أصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

ينتظر المسلمون الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لقيام ليلة القدر في الدعاء والصلوات وذكر الله والاستفادة من الوقت في كل ما يرضي الله، وقد أعلنت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان كما يلي.