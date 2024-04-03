الدنيا هتضلم الضهر….موعد كسوف الشمس يوم 8 إبريل 2024 وهيستمر كام ساعة

موعد كسوف الشمس يتساءل العديد من المواطنين في كافة أنحاء العالم عن الموعد الذي يحدث فيه كشوف الشمس، حيث يعتبر هذا الحدث من الأحداث الناظرة التي تتكرر بشكل سنوي، ولهذا السبب يبحث الأشخاص المهتمون منذ بداية عام 2024 عن الموعد المحدد لكسوف الشمس، وقد أعلنت وكالة ناسا الفضائية في بيان خاص بها عن الكسوف ليصبح هذا الموعد الأول للعام الجاري.

موعد كسوف الشمس

يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد كسوف الشمس، حيث يرغبون في معرفة الموعد المحدد لهذا العام 2024، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

يحدث كسوف الشمس لعام 2024 عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، ليسقط ظل القمر على الأرض، فيحدث ما يعرف لدى الجميع بكسوف الشمس، وطبقا لما صرحت به وكالة ناسا الفضائية، فإن ما سوف يحدث للكرة الأرضية هذا العام هو كسوف كلي.

كما تم التوضيح من قبل وكالة ناسا الفضائية أيضا أن أول موعد لكسوف الشمس لعام 2024 يكون في شهر أبريل القادم، ومن الممكن مراقبة كسوف الشمس من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرسل الظل مسار من الغرب إلى الشرق، ليبدأ من شمال المكسيك وينتهي في دولة أمريكا.

ومن الممكن أيضا رؤية جزء من كسوف الشمس لعام 2024 في دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الباسيفيكي، المحيط الأطلنطي، القارة القطبية الشمالية، وطبقا لما جاء من وكالة ناسا أنه لا يمكن رؤية كسوف الشمس 2024 للعام الحالي في مصر.

مدة كسوف الشمس 2024

يرغب بعض المواطنين معرفة كم تكون المدة التي يحدث فيها كسوف الشمس، وخاصة لعام 2024، بعدما أعلنت وكالة ناسا الفضائية أن الكسوف لهذا العام سوف يحدث في شهر أبريل المقبل، ولكن كان الرد على هؤلاء الأشخاص بتوضيح هذه المدة كالتالي: