الزيادة الأخيرة ظبطت الفلوس….استعلام المعاشات بالرقم القومي من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية 2024

استعلام المعاشات بالرقم القومي من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، للاستعلام والاطلاع على قيمة المعاش بعد الزيادة المقررة بنسبة 15%، وبدون الحاجة إلى زيارة مكتب التأمينات، ليتمكن صاحب المعاش من الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية عبر تسجيل الرقم القومي، للتعرف على قيمة المعاش المستحق، لذلك سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي.

استعلام المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأي مستفيد من أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاش شهر أبريل بعد إضافة الزيادة له للشهر الثاني على التوالي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

بعد ذلك قم بالنقر فوق أيقونة الاستعلام عن المعاش.

ثم اكتب البيانات المطلوبة والتي تتضمن الرقم القومي الخاص بك.

ومن ثم اضغط على ايقونة استعلام.

سوف يتم عرض قيمة المعاش المستحقة على الفور بعد إضافة الزيادة المقررة.

قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري من محدودي الدخل، ومن أهم قراراته زيادة المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب أنه تم زيادة قيمة الدعم المخصصة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» حيث وصلت إلى 41 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث وصلت إلى 6 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الموافق 1 من أبريل بزيادة 15%.