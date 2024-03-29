وظائف بنك مصر في السعودية لحملة البكالوريوس في مدينة الرياض لهذه المؤهلات .. قـدم هتقبض بالريال

وظائف بنك مصر في السعودية تم الإعلان عنها من قبل البنك على حسابه الرسمي على موقع لينكدإن، وذلك للعمل ضمن فريقة في الفرع التابع للبنك في المملكة العربية السعودية، والذي سيتم إفتتاحه في الأيام القليلة المقبلة، وهذا يعتبر أحد الجهود التي يقوم بها لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين الجامعيين، والمساهمة في بدء حياتهم العلمية، وتحسين الحياة المعيشية لهم.

وظائف بنك مصر في السعودية

تم تحديد التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف بنك مصر في السعودية والتي من بينها مسؤول قاعدة البيانات Dba ووظيفة الأشخاص الذين يحملون هذا التخصص هي تثبيت، وصيانة قاعدة البيانات الخاصة بالبنك وتكوينها، وأيضًا تتطلب هذه الوظيفة مسؤول حسابات، وهو الذي يقوم بإحداث ضبط لقاعدة البيانات، وتحسينها، ومراقبة قاعدة البيانات للتأكد من مدى عملها بشكل جيد، وتحديد المشكلات التي تتعرض لها، وحلها، والحفاظ على أمن هذه القواعد، والقيام بعمليات النسخ الاحتياطي، واستعادة البيانات مرة أخرى في حالة فقدانها لأي سبب من الأسباب، علاوة على ذلك فحامل هذا التخصص يراقب الموظفين الأخرين الذين يقومون باستخدام هذه القواعد.

شروط وظائف بنك مصر في السعودية

حتى يستطيع الأفراد التقديم في وظائف بنك مصر في السعودية يجب أن تتوافر بهم بعض من الأمور، ومن بينها ما يلي:

ينبغي أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

امتلاك المتقدم خبرة في دور Dba، ولابد أن لا تقل عن ثلاث سنوات.

لابد أن يكون لديه خبرة في sql أو pl.

يجب أن يكون لديه علم Oracle Cloud Infrastructure وMSSQL.

وبهذا فقد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا والذي كان بعنوان وظائف بنك مصر في السعودية ، وقد قمنا فيه بتوضيح بعض الخصائص التي يحتاج إليها البنك، والشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون التقديم على هذه الوظائف.