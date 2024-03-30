اشتري عملاق أبل ايفون 13 برو بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية عن طريق إمكان للتمويل

هاتف ايفون 13 برو عملاق الهواتف الرائدة متوفر بالتقسيط في مكتبة جرير السعودية، مع وجود خصم عند الشراء، ويستطيع العملاء الحصول علية بكل سهولة بالتقسيط المريح، ويتميز الهاتف بأروع وأفضل المواصفات العالمية التي تجعله من الهواتف الممتازة التي تستحق الشراء، كما يدعم الجوال جميع شبكات الاتصال حتى شبكة الـ 5G، وكاميرات الجوال ممتازة ذات ثبات عالي ولا غبار عليها كما هو معتاد من شركة أبل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر جوال ايفون 13 برو بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر ايفون 13 برو بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر هاتف iPhone 13 Pro بالتقسيط من جرير وهو كالتالي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 4173.04 ريال سعودي، أما السعر بعد الخصم 4086.09 ريال سعودي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة. قيمة القسط الشهري للهاتف 212.76 ريال سعودي لمدة 36 شهر مع إمكان للتمويل. نسبة الخصم 100 ريال سعودي، كما يوجد ضمان لمدة 24 شهر من تاريخ الاستلام. ذاكرة الهاتف الداخلية 256 جيجا بايت، أما الذكرة العشوائية 6 جيجا بايت لتخزين كمية كبيرة من الملفات والصور والفيديوهات.

مواصفات iPhone 13 Pro

دعونا نتعرف معكم على مواصفات الهاتف الرائعة وهى كما يلي:-

شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش.

يدعم الجوال خاصية مقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68 .

تم تصنيع الهاتف من الزجاج مع إطار من الأستانلس ستيل.

أداء خارق لا يصدق بفضل معالج الـ A15 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو.

البطارية جيد تأتي بحجم 3125 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.

كما تدعم البطارية الشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 وات، وتدعم البطارية الشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وات.

مواصفات كاميرات هاتف 13 برو

الكاميرا أمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، أما الكاميرا الخلفية تأتي رباعية الكاميرا الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية خاصة بتصوير الفيديوهات وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثالثة خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة فهي لعمل العزل والبورتريه وتأتي بدقة TOF 3D .