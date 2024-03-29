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“يستحق المنافسة بقوة” هاتف سامسونج A55 الجديد .. سعر ومواصفات جبارة
هاتف سامسونج A55
هاتف سامسونج A55 المطروح من شركة سامسونج يحتوي على مجموعة من المميزات ويصل وزن الهاتف حوالي 2جرام، وتبلغ حجم الشاشة 6.6 بوصة وهو حجم مناسب، والهاتف مصمم بحيث يدعم النطاقات n5,n3,n1,n4,n40، ويحتوي على كاميرا ثلاثية في الخلف مع كاميرا واحدة في الأمام، والهاتف مازال في الانتاج حتى الوقت الحالي، ونتحدث في السطور التالية عن إمكانيات الهاتف.
مميزات هاتف سامسونج A55
من أهم مميزات هاتف سامسونج A55 ما يلي:
- مصمم بمقياس التسارع بالإضافة لبوصلة مع جيروسكوب، مع وجود مستشعر بصمة الإصبع وموجودة تحت الشاشة، مع وجود مستشعر القرب الافتراضي، جهاز التخزين بسعة كبيرة مع شحن USB.
- يدعم الجهاز GPS, GLONASS، وفتحة UsP TYPe-C 2.0، مع وجود نطاق مزدوج واي فاي، والهاتف يحتوي على شريحتين Nano SIM, eSIM.
- بطارية الهاتف 5000مللي أمبير لا يتم إزالتها، بسعة شحن 25واط، مع سعة فيديو 2160p, 30fps/ 180p,60fps.
- حجم مستشعر الكاميرا 32Mp,2.2/f, 26mm, 0.8pm, ½.74، المدي الديناميكي العالي HDR بانوراما، الفلاش LED.
سمات هاتف سامسونج A55
هاتف سامسونج A55 مصمم بمجموعة كبيرة من السمات المميزة مع إضافة الكثير من المميزات، ونستعرض في التالي سمات الهاتف المصمم بها وهي كالتالي:
- مواد التصنيع: من الخلف مصنع من زجاج الغوريلا، مع إطار المنيوم والجبهة غوريلا الزجاج فيكتوس
- اللون: أزرق غامق واصفر يميل الاخضر وأزرق فاتح والبنفسجي.
- معامل المقاومة: القدرة على مقاومة الغبار والماء ل 1متر ل30 دقيقة.
- الشاشة: Super AMOLED
- معدل التحديث: 120هرتز.
- الابعاد: 19.5:9
- البكسل: 390بكسل اكل إنس.
- القدرات: الشاشة اعمل باللمس مع سعة HDR10، مع شاشة متعددة اللمس.
- نوع المعالج: ثماني النواة.
- باين المعالج:64bit.
- الذاكرة: 8gb,12gb
- سعة التخزين: 128gb/256gb.