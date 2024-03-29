“يستحق المنافسة بقوة” هاتف سامسونج A55 الجديد .. سعر ومواصفات جبارة

هاتف سامسونج A55 المطروح من شركة سامسونج يحتوي على مجموعة من المميزات ويصل وزن الهاتف حوالي 2جرام، وتبلغ حجم الشاشة 6.6 بوصة وهو حجم مناسب، والهاتف مصمم بحيث يدعم النطاقات n5,n3,n1,n4,n40، ويحتوي على كاميرا ثلاثية في الخلف مع كاميرا واحدة في الأمام، والهاتف مازال في الانتاج حتى الوقت الحالي، ونتحدث في السطور التالية عن إمكانيات الهاتف.

مميزات هاتف سامسونج A55

من أهم مميزات هاتف سامسونج A55 ما يلي:

مصمم بمقياس التسارع بالإضافة لبوصلة مع جيروسكوب، مع وجود مستشعر بصمة الإصبع وموجودة تحت الشاشة، مع وجود مستشعر القرب الافتراضي، جهاز التخزين بسعة كبيرة مع شحن USB.

يدعم الجهاز GPS, GLONASS، وفتحة UsP TYPe-C 2.0، مع وجود نطاق مزدوج واي فاي، والهاتف يحتوي على شريحتين Nano SIM, eSIM.

بطارية الهاتف 5000مللي أمبير لا يتم إزالتها، بسعة شحن 25واط، مع سعة فيديو 2160p, 30fps/ 180p,60fps.

حجم مستشعر الكاميرا 32Mp,2.2/f, 26mm, 0.8pm, ½.74، المدي الديناميكي العالي HDR بانوراما، الفلاش LED.

سمات هاتف سامسونج A55

هاتف سامسونج A55 مصمم بمجموعة كبيرة من السمات المميزة مع إضافة الكثير من المميزات، ونستعرض في التالي سمات الهاتف المصمم بها وهي كالتالي: