قبضت فلوسك ولا لسة…زيادة المعاشات كام الشهر ده قبل العيد+خطوات استعلام قيمة المعاش الشهري من الموقع الرسمي

زيادة المعاشات كام والتي يبحث عنها العديد من أصحاب المعاشات منذ أن أعلن رئيس الجمهورية عن حزمة الرعاية الاجتماعية للعديد من المواطنين من العاملين وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ويعد الزيادات الجديدة التي تم إضافتها إلى المعاشات سيكلف الدولة ما يقرب من 22 مليار جنيه، لذلك سوف نوضح قيمة الزيادة على المعاشات.

زيادة المعاشات كام

بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن الدولة تحرص على رفع العبء عن المواطن المصري لمواجهة غلاء الأسعار، لذلك فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة من الرعاية الاجتماعية تصل إلى 180 مليار جنيه، لجميع العاملين بالدولة، وذلك بحد أدنى من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، على حسب الدرجة الوظيفية، كما تم زيادة المعاشات بنسبة وصلت إلى 15%، كنا تم تطبيق هذه الزيادة من أول شهر مارس 2024، بدلًا من شهر يوليو عند إقرار ميزانية العام الجديد للدولة، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية.

حالات إيقاف المعاش

كما يوجد بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش، والتي نوضحها لكم بالتفصيل في النقاط التالية: