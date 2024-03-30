تحديث واتساب بلس “الذهبي + الازرق” الأصلي بمميزات رهيبة .. فعّلـه علي هاتفك دلوقــت وخليك مميز
تحديث واتساب بلس "الذهبي + الازرق" الأصلي بمميزات رهيبة .. فعّلـه علي هاتفك دلوقــت وخليك مميز
قبل الحديث عن تحديث واتساب بلس الازرق من المهم أن تفهم أن هذا ليس تطبيق WhatsApp رسميًا والتطبيق غير متوفر على Google Play أو App Store لأنه تم تعديله أو تعديله بواسطة مطور تابع لجهة خارجية وعلى هذا النحو، لا يجوز الحصول عليها وإعدادها إلا عبر قنوات غير رسمية، مثل المنتديات أو مواقع الويب المخصصة لعرض برامج التجسس أو تغييرها وتم تعديل برنامج الواتس اب الشهير ليصبح واتساب الأزرق الذي تم إنشاؤه بواسطة مجموعة من المطورين ويتوفر العديد من الإمكانيات الإضافية غير المتوفرة في تطبيق WhatsApp الأصلي.
تحديث واتساب بلس الازرق
تحديث واتساب بلس الازرق وبصرف النظر عن تجربة استخدام واتساب بلس المميزة، فإن ذلك يعود إلى ميزاته التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الخصوصية والإعدادات لغرض تثبيت واتساب بلس، إلى جانب ميزات أخرى تسهل التحكم والتنقل بسهولة داخل التطبيق دون أي تكلفة.
مميزات تحديث واتساب بلس الازرق
لمعرفة مميزات تحديث واتساب بلس الازرق تابع ما يلي:
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- القدرة على إخفاء المظهر
- إمكانيات الخصوصية
- يمكنك إرسال رسائل جماعية إلى المجموعات.
- القدرة على إخفاء أي رابط.
- لديك خيار الرد تلقائيًا على الرسائل الواردة عندما تكون مشغولاً.
- يمكن تغيير محرف البرنامج باستخدام حوالي ثلاثين خطًا مختلفًا.
- يمكن لمستخدمي WhatsApp الآن تعطيل اتصالهم بالإنترنت دون التأثير على التطبيقات الأخرى.
- لديك خيار تحميل فيديو حالة مدته 7 دقائق بدلاً من 30 ثانية.
- إمكانية المراسلة في فترات محددة
- سيتم حذف الرسالة من جميع الأجهزة بعد إرسالها، ولكن يمكنك استرجاعها بعد ذلك.
- من الممكن إيقاف تنزيل الوسائط تلقائيًا لكل مناقشة.
- يمكن الوصول إلى رقم غير مدرج في جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق الهاتف أو الرسائل.
- القدرة على فصل الاتصالات العادية عن الرسائل الجماعية
- إمكانية نقل فيلم بحجم 30 ميجا بايت بدلاً من 16 ميجا بايت
- إرسال مقاطع صوتية يصل حجمها إلى 100 ميجابايت بدلاً من 16 ميجابايت فقط
- يمكن إرسال 90 صورة دفعة واحدة دون 10
- إمكانية نشر الحالة بـ 250 حرفًا بدلاً من 139 حرفا.