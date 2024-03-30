تحديث واتساب بلس “الذهبي + الازرق” الأصلي بمميزات رهيبة .. فعّلـه علي هاتفك دلوقــت وخليك مميز

قبل الحديث عن تحديث واتساب بلس الازرق من المهم أن تفهم أن هذا ليس تطبيق WhatsApp رسميًا والتطبيق غير متوفر على Google Play أو App Store لأنه تم تعديله أو تعديله بواسطة مطور تابع لجهة خارجية وعلى هذا النحو، لا يجوز الحصول عليها وإعدادها إلا عبر قنوات غير رسمية، مثل المنتديات أو مواقع الويب المخصصة لعرض برامج التجسس أو تغييرها وتم تعديل برنامج الواتس اب الشهير ليصبح واتساب الأزرق الذي تم إنشاؤه بواسطة مجموعة من المطورين ويتوفر العديد من الإمكانيات الإضافية غير المتوفرة في تطبيق WhatsApp الأصلي.

تحديث واتساب بلس الازرق

تحديث واتساب بلس الازرق وبصرف النظر عن تجربة استخدام واتساب بلس المميزة، فإن ذلك يعود إلى ميزاته التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الخصوصية والإعدادات لغرض تثبيت واتساب بلس، إلى جانب ميزات أخرى تسهل التحكم والتنقل بسهولة داخل التطبيق دون أي تكلفة.

مميزات تحديث واتساب بلس الازرق

لمعرفة مميزات تحديث واتساب بلس الازرق تابع ما يلي: