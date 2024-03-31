موقع وزارة العمل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة عموم المحافظات

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية، مازالت الحكومة العراقية مستمرة في بذل أقصى جهودها لدعم المواطن العراقي بكل الطرق المتاحة، خاصة في الأوقات الحساسة التي يكون المواطن محدود الدخل في أشد الاحتياج إلى الرعاية، وقد وكلت الحكومة وزارة العمل في اختيار المواطنين الذي يستحقون الدعم من خلال عدة معايير محددة، وبهذا الصدد تصدر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 محركات البحث في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وزارة العمل تعلن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الذين وقع عليهم الاختيار ليستفيدوا من دعم الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد تم تحديد عدد من المواطنين في كل محافظات العراق بعد عمليات البحث الدقيقة، التي يخضع لها كل ملف تم تقديمه عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث توجد لجنة متخصصة لتحديد مدى صحة المعلومات المقدمة في سجلات المواطنين، هذا بجانب ما تقوم به لجان البحث الميداني التي تدرس الحالة المادية والاجتماعية لكل أسرة على حدة كما هي في الواقع حيث التأكد من استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أمر في غاية السهولة، تم توفيره من قبل الوزارة إلكترونيا ليكون متاح أمام جميع المواطنين في ثواني قليلة، بدلا من بذل المجهود وضياع الوقت بين مؤسسات الوزارة، ويتم التأكد من وجود اسم كل مواطن في سجلات المشمولين بالرعاية من خلال رقم الهوية الوطنية بالخطوات التالية.